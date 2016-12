Firefox, Windows XP e Vista supportati fino a settembre 2017

È chiaro che è solo questione di tempo perché tutti gli sviluppatori di software smettano di considerare Windows XP e Windows Vista nella lista di compatibilità delle proprie applicazioni. Microsoft ha già terminato il supporto sulle due versioni e a quasi due anni dalla decisione su XP Mozilla ha chiarito i propri piani sul supporto dei vecchi SO per quanto riguarda il proprio browser web Firefox.

A partire da marzo 2017 gli utenti di Firefox su Windows XP e Vista verranno spostati al ciclo "Extended Support Release", pensato normalmente per le aziende e gli istituti scolastici che necessitano di un'estensione del supporto per implementazioni su larga scala. Il cambiamento avverrà automaticamente come parte del processo di aggiornamento standard del browser.

Gli utenti bloccati su questi sistemi operativi, magari per motivi di compatibilità del parco applicazioni utilizzato, avranno tempo per considerare le proprie opzioni disponibili. Nel ciclo di supporto esteso verranno rilasciate patch di sicurezza e fix di varia natura in modo da garantire un livello standard di sicurezza agli utenti dei SO più vecchi. Mozilla manterrà il ciclo di supporto esteso fino a settembre 2017, almeno secondo i piani attuali della compagnia che potrebbero comunque essere rivisti.

A metà 2017 verranno rilasciate nuove informazioni sulle date esatte per la cessazione del supporto, tuttavia Mozilla ha anticipato che a partire dal periodo annunciato l'uso del browser non sarà più consigliabile sui vecchi sistemi operativi Microsoft. Del resto la compagnia sottolinea che non è sicuro utilizzare un SO non più supportato, dal momento che potrebbe essere esposto a vulnerabilità di varia natura che non verranno mai corrette in via ufficiale dallo sviluppatore.

Firefox continuerà naturalmente a funzionare anche dopo il mese di settembre 2017 su Windows XP e Vista. Il termine del supporto si tradurrà con il mancato aggiornamento del software, le cui vulnerabilità e i bug noti non verranno mai "curate" da Mozilla. Proprio per questo il team di sviluppo del browser consiglia ai propri utenti di "aggiornare al più presto ad una versione di Windows supportata da Microsoft".