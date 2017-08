Firefox 55 disponibile online, ora con supporto WebVR

E' disponibile per il download la versione 55 di Firefox, il popolare browser Mozilla disponibile per le differenti tipologie di piattaforme PC in commercio. La principale novità di questa versione è il supporto a WebVR, che permette la visione di contenuti di realtà virtuale all'interno di un ambiente browser.

WebVR è compatibile tanto con Oculus Rift come con HTC Vive, permettendo di sfruttare l'ambiente aperto tipico delle piattaforme web per offrire accesso a contenuti di realtà virtuale attraverso le differenti tipologie di dispositivi VR presenti in commercio. Tanto Google Chrome come Microsoft Edge supportano WebVR.

Firefox Screenshot è la seconda importante novità della release 55 del browser Mozilla: permette di catturare screenshots di quanto venga visualizzato dal browser e di condividerli direttamente senza dover uscire dal browser. In questo modo è possibile anche eseguire catture dell'intera pagina web, non solo di quanto venga visualizzato in un preciso istante ma comprendendo anche le parti che necessitano di scroll verticale.

Il download della versione 55 di Firefox è accessibile a questo indirizzo.