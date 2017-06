Firefox 54 integra il multi-process per tutti dopo 8 anni di gestazione

Mozilla introduce nel suo browser diverse funzionalità, con Firefox 54 che guadagna la capacità di creare quattro istanze diverse nel sistema operativo per le tab aperte (ma l'utente può configurarne anche un numero superiore). La nuova funziona sfrutta Electrolysis, un progetto lanciato nel 2009 ma che ha visto la sua concretizzazione solo l'anno scorso, e che con l'ultima versione del browser diventa disponibile finalmente per tutti gli utenti.

Electrolysis consegna a Firefox l'elaborazione multi-process delle pagine web, che vengono proposte in sandbox separate (solo per alcuni contenuti) per migliorarne la sicurezza. I vantaggi di un approccio di questo tipo sono principalmente relativi ad una maggiore stabilità e migliori prestazioni visto che una pagina web troppo pesante aperta in una tab non comprometterà le prestazioni delle restanti tab e del computer. Ma ci sono anche degli svantaggi.

Il principale è il sovraccarico di memoria, con l'elaborazione multi-process che spinge il browser a consumare un quantitativo di RAM superiore rispetto ad un approccio standard. Ogni processo infatti contiene al suo interno un'istanza separata del motore di rendering del browser, e nel caso di più tab aperte (dove si registrano i maggiori benefici del multi-process) si ha un uso significativamente più elevato della memoria di sistema.

Mozilla ha cercato di risolvere il problema ma pare che l'unica soluzione possibile sia stata quella di limitare l'elaborazione dei contenuti ad un massimo di quattro per volta, limite apparentemente ideale per l'hardware odierno fra CPU multi-core e il quantitativo di RAM di cui dispongono in media i sistemi di massa. Nulla toglie a chi dispone di un computer particolarmente performante di modificare le impostazioni del browser aumentando quel numero.

Nella pagina about:config di cui parlavamo sopra è sufficiente cercare la voce dom.ipc.processCount e impostare il valore preferito. In paragone Chrome utilizza un nuovo processo per ogni singola tab aperta, una soluzione senza limiti che rende a volte il browser di Google estremamente pesante per i computer meno dotati. La scelta di Mozilla rende Firefox più leggero, pur continuando a sfruttare il multi-process nelle situazioni più comuni.

Sulla carta e in base agli annunci di Mozilla, Firefox 54 dovrebbe essere adesso più reattivo e meno pesante in termini di consumi di memoria rispetto alle precedenti versioni con Electolysis disabilitato, ma le differenze potrebbero naturalmente variare in base alle abitudini di navigazione di ciascun utente. Su Firefox, inoltre, per utilizzare il multi-process è necessario disabilitare tutti gli add-on che non sono compatibili con la nuova funzionalità.

Per verificare l'abilitazione del multi-process, infine, è sufficiente aprire la finestra Gestione attività di Windows (il task manager) e controllare quante sono le istanze di Firefox. Se rimane una sola nonostante abbiate più tab aperte è necessario modificare manualmente la voce dom.ipc.processCount inserendo un numero il più possibile vicino a quello dei core fisici della CPU installata sul vostro PC. Maggiori dettagli sul post di Ryan Pollock di Firefox.

Oltre al multi-process Firefox 54 aggiunge nuove API WebExtension che consentono ad alcuni add-on progettati per altri browser di funzionare con Firefox. A partire da novembre Firefox supporterà solo add-on sviluppati con le API WebExtension, mentre tutti gli altri non saranno più funzionanti. Con questa release Mozilla ha sospeso il canale di rilascio Aurora per un approccio con soli tre canali: Nightly, Beta e Stable, per velocizzare il più possibile il lancio delle nuove versioni.

Di seguito trovate i link per il download di Firefox 54 per: Windows 32-bit, 64-bit / Linux 32-bit, 64-bit / macOS. Qui invece trovate il changelog ufficiale.