Da NVIDIA nuovi driver per le schede video con GeForce 387.92 WHQL

NVIDIA ha reso disponibile per il download una nuova versione dei propri driver per schede video della famiglia GeForce, in versioi a 64bit per i sistemi operativi Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 e Windows 7.

La nuova versione, indicata con il nome di GeForce 387.92, implementa varie novità tra le quali il supporto OpenGL 4.6, quello alla tecnologia HDR all'interno del servizio NVIDIA GameStream, il supporto a Fast Sync in abbinamento a tecnologia SLI oltre a varie altre ottimizzazioni.

Con riferimento al supporto ai giochi NVIDIA ha implementato invece specifiche ottimizzazioni per il gioco ARKITIKA.1 legate al supporto GameReady VR, oltre a quelle per i titoli Middle-earth: Shadow of War, The Evil Within 2 e Forza Motorsport 7.

Il download è accessibile a questo indirizzo, mentre di seguito sono riportate le principali note.

Game Ready Drivers provide the best possible gaming experience for all major new releases, including Virtual Reality games. Prior to a new title launching, our driver team is working up until the last minute to ensure every performance tweak and bug fix is included for the best gameplay on day-1.



Game Ready

Provides the optimal gaming experience for Middle-earth: Shadow of War, The Evil Within 2, and Forza Motorsport 7



Game Ready VR

Provides the optimal gaming experience for ARKTIKA.1