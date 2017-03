Converti, scarica ed edita i tuoi video con Video Converter Ultimate di Wondershare

Vuoi convertire il tuo video delle vacanze per vederlo sul televisore in salotto o masterizzarlo in un DVD? Vuoi scaricare video da internet o da YouTube e convertirli in diversi formati, anche audio? Un software per la conversione di file multimediali semplice e intuitivo può essere utile in circostanze molto differenti e fra le soluzioni offerte da Wondershare ce n'è una che può fare nello specifico al caso tuo. Wondershare Video Converter Ultimate è uno strumento che consente di effettuare operazioni a tutto tondo con i video, fungendo all'occorrenza anche da media server.

Come molte delle soluzioni progettate dalla società, l'interfaccia si presenta sin da subito accogliente ed estremamente intuitiva, con un elegante sfondo grigio scuro. Andando a spulciare fra le impostazioni ci accorgiamo che è presente la traduzione in lingua italiana e che, soprattutto, le opzioni offerte sono abbastanza essenziali. Insomma chi vuole spulciare fra una miriade di informazioni probabilmente dovrà rivolgersi altrove, con Video Converter Ultimate che punta tutto, o quasi, sulla massima immediatezza. Ma questo non vuol dire che non sia un tool potente.

Le opzioni si suddividono in quattro rami principali: generiche e opzioni di conversione le prime due, in cui potremo selezionare il numero di core da utilizzare durante le procedure, la modalità di caricamento del DVD, l'uso o meno dell'accelerazione hardware di CPU o GPU, l'abilitazione di conversione ad alta velocità. Abbiamo poi opzioni per la cattura di contenuti protetti da DRM e per il download di video dai vari servizi del web. A questo punto è obbligatorio compiere una precisazione ben precisa per utilizzare al meglio l'applicazione senza infrangere la legge.

Prima di addentrarci nell'analisi dell'applicazione è doveroso dire che molti dei contenuti multimediali dei siti che abbiamo citato possono essere protetti dai diritti d'autore. In ogni caso è illegale distribuire materiale registrato con Video Converter Ultimate, e così con qualsiasi altro software, o usarlo con finalità commerciali. L'uso del software è permesso solo ed esclusivamente per impieghi personali e privati, ad esempio se stiamo partendo in vacanza o per una gita in cui sappiamo che staremo spesso senza una connessione dati attiva e vogliamo portare con noi i nostri video preferiti.

L'applicazione si sviluppa principalmente in quattro tab differenti, posizionate sulla parte alta della finestra principale. La prima, Converti, consente di aggiungere file differenti fra quelli presenti nel nostro hard-disk in modo da iniziare le procedure di conversione. Una volta inserito un file potremo scegliere diverse opzioni per la conversione o modificare il video: fra le opzioni di personalizzazione c'è la possibilità di effettuare crop, aumentare la luminosità, eseguire modifiche predefinite, aggiungere watermark o sottotitoli, abilitare una sorta di modalità in realtà virtuale nel video.

Possiamo infine scegliere quali tracce audio salvare, o alcune impostazioni per la qualità del video convertito: encoder da utilizzare, risoluzione, frame rate e bit rate target sono le opzioni presenti; mentre sul fronte audio possiamo selezionare, oltre l'encoder, anche i canali, la frequenza di campionamento e il bit rate. La seconda tab consente di masterizzare un file multimediale su DVD, in modo che sia leggibile dai lettori come se fosse un DVD Video vero e proprio. Abbiamo poi la sezione Download all'interno della quale scaricare i video provenienti dai vari servizi internet.

Qui non solo possiamo scaricare il video partendo dall'URL, ma anche scansionare la schermata visibile sul monitor o convertire direttamente un video di YouTube in MP3. Queste ultime funzionalità sono presenti solo ed esclusivamente nella versione del software completa, che è offerta a pagamento. Molto interessante infine la sezione Media Server: importando i video convertiti in questa sezione l'applicazione si occuperà di inviarli a qualsiasi dispositivo multimediale (via DLNA/UPnP) presente nella rete domestica, fra PC, smartphone, set-top box, smart TV, tablet.

Wondershare Video Converter Ultimate è proposto gratis in versione limitata, ma è la variante a pagamento la più interessante e completa. Il software può essere acquistato dal sito ufficiale a questo indirizzo ad un prezzo di 39,95 Euro per la licenza di un anno utilizzabile su un PC. La licenza a vita costa invece 49,95 Euro, ma sono presenti anche licenze familiari e business dal costo sensibilmente più elevato. Leggermente più elevati, invece, sono i prezzi per la versione Mac. L'applicazione è infatti compatibile non solo con Windows, ma anche con i computer Apple.