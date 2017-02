Come trasferire contatti, messaggi, foto, musica e video dal PC ad iPhone

Lo smartphone è il dispositivo che portiamo sempre con noi, e per questo lo utilizziamo per conservare tante informazioni indispensabili e delicate. Abbiamo i numeri di telefono dei nostri contatti, le password salvate, le credenziali d'accesso, le note di lavoro, tutte le nostre fotografie e quelle dei nostri cari. All'interno dello smartphone vogliamo tenere la nostra vita digitale per intero, ed è per questo che all'acquisto di un nuovo modello cerchiamo di trasferire al suo interno tutto quello che ci può venire prima o poi utile. Ma se volessimo trasferire contatti, messaggi, immagini, musica o video su un nuovo iPhone? Come sappiamo il melafonino è piuttosto blindato, e alcune operazioni risultano difficili con gli strumenti offerti nativamente da Apple.

Fra le alternative di iTunes troviamo Wondershare TunesGo, un'applicazione che consente di gestire in maniera capillare e profonda tutti i contenuti del nostro dispositivo e che rappresenta una delle migliori soluzioni per trasferire file su iPhone. TunesGo può aiutarci ad esempio dopo l'acquisto di un nuovo iPhone, o se dobbiamo passare da un vecchio iPhone ad un nuovo modello, o ancora se passiamo da uno smartphone Android a qualsiasi prodotto Apple; ma può essere utile anche quando una parte dello smartphone si danneggia e abbiamo bisogno di effettuare una copia di backup di tutti i contenuti presenti sul dispositivo per trasferirli su un altro dispositivo. Il tutto con un'interfaccia semplificata e che velocizza le operazioni fino a richiedere pochi click.

Una volta installato, l'utente non dovrà fare altro che collegare il proprio smartphone al computer attraverso una porta USB e aspettare il rilevamento dello stesso. L'operazione di sincronizzazione avviene in maniera semplice su qualsiasi dispositivo iOS e, una volta riconosciuto il dispositivo, l'interfaccia si mostra in tutta la sua semplicità. Sulla parte alta troviamo una riga con tutte le tipologie di file che TunesGo può trasferire dal PC allo smartphone, e viceversa. Ad esempio se vogliamo trasferire su iPhone un file musicale è sufficiente cliccare sulla tab Musica e selezionare tutti i file (o le cartelle) che vogliamo fra quelle subito presenti in elenco, o cercandole all'interno del nostro computer manualmente.

Stesso discorso per la schermata Video, che consente di trasferire video sullo smartphone, convertendoli prima se non compatibili. Funziona in maniera analoga anche la pagina relativa alle Foto, la quale offre un'anteprima di tutte le immagini presenti sullo smartphone suddivise per cartelle. Sulla colonna di sinistra possiamo navigare all'interno delle diverse cartelle, mentre sulla destra troviamo tutti i contenuti con cui possiamo interagire. Cliccando sul tasto Aggiungi possiamo scegliere se trasferire sullo smartphone un'unica immagine o tutte le immagini presenti su una cartella. È chiaro che può essere compiuta anche la manovra opposta, ovvero trasferire le foto dallo smartphone al PC. Molto interessante la funzione Converti in GIF per creare file animati.

La sezione successiva è Informazioni, in cui troviamo i dati dei Contatti e gli SMS presenti sullo smartphone. Da questa schermata è possibile gestire gli SMS, importare o esportare la lista dei messaggi o dei contatti, gestire le informazioni e i dati modificandoli o eliminandoli. Nella sezione Applicazioni, come si evince dal nome, troviamo tutte le applicazioni installate sullo smartphone. Nella pagina Esplora TunesGo permette di utilizzare iPhone come se fosse una chiavetta USB e di trasferire qualsiasi tipo di file da e verso il PC. Infine c'è il tasto Toolbox che contiene strumenti utili per ricostruire la libreria iTunes, trasferire i contenuti di un telefono ad un altro dispositivo. Il tutto con la semplicità che contraddistingue i software di Wondershare.

Wondershare TunesGo è fra le migliori soluzioni per trasferire file da PC ad iPhone, un software tutto in uno che consente di eseguire numerose funzionalità e che permette di eliminare iTunes e le sue macchinose procedure per effettuare operazioni tutto sommato semplici. TunesGo consente di trasferire file da qualsiasi computer a qualsiasi smartphone (se passate ad Android non dovete buttarlo), come ad esempio musica e video in 30 formati differenti. Offre inoltre una sincronizzazione a due vie, e non ad una sola via come iTunes: il software Apple consente infatti di trasferire file da computer a dispositivo, mentre Tunes Go sia da computer a dispositivo che viceversa, senza sovrascrivere i file esistenti come spesso accade con iTunes.

Fra le funzioni più utili troviamo anche la possibilità di eliminare brani o contatti duplicati sul terminale in modo da fare pulizia. Il funzionamento delle varie opzioni ci è parso fluido e particolarmente reattivo, e le attese richieste ragionevoli con le operazioni che abbiamo svolto durante le nostre prove. TunesGo si configura come un programma per gestire il nostro iPhone o smartphone in genere utilizzandolo da PC, e risponde egregiamente a queste esigenze. Può tranquillamente sostituire iTunes per tutte le operazioni (tranne che per quelle di aggiornamento software), presentandosi rispetto al software Apple molto più veloce, semplice e reattivo.

Wondershare TunesGo viene proposto in una versione di prova gratuita con limitazioni e con abbonamenti di varia durata a pagamento: la versione per iOS parte da 49,99€ per la licenza di 1 anno e aggiungendo solo 10€ si può acquistare la versione a vita.