Come registrare lo schermo del tuo iPhone con dr.fone iOS Screen Recorder

Può capitare di avere la necessità di registrare lo schermo del proprio iPhone per condividere alcune azioni o anche semplicemente per importarlo all'interno di un video. Molti sono i software o le applicazioni che permettono di fare questo ma pochi risultano realmente semplici da utilizzare o effettivamente di buona fattura. Wondershare Dr.Fone ha pensato a questo e ha realizzato un toolkit che permette di registrare ogni singolo movimento sul proprio iPhone, sia che si utilizzi Windows o che lo si voglia fare direttamente sullo smartphone Apple.

Dr.Fone iOS Screen Recorder è uno dei migliori software di registrazione dello schermo dell'iPhone che permetterà di riprodurre e registrare lo schermo del proprio dispositivo iOS in 3 semplici passaggi e addirittura aggiungendo l'audio. Con questo strumento, presentatori e giocatori potranno facilmente registrare i contenuti live dai loro dispositivi mobili al computer per riprodurli e poi condividerli. Non solo perché anche insegnanti o magari gli studenti potranno registrare e poi condividere qualunque contenuto dai loro dispositivi direttamente al computer in pochi passi.

Il bello di questo software sta nella possibilità di sfruttare il mirroring dello schermo e automaticamente acquisire il video in HD, il tutto in tempo reale. L'applicazione presente sullo smartphone sfrutta lo stesso principio di AirPlay Mirroring per registrare lo schermo del telefono sul computer. Oltretutto presenti anche alcune opzioni che permettono la regolazione dei parametri riguardanti la registrazione video in modo tale da permettere una totale personalizzazione del prodotto finale come meglio aggrada all'utente.

Dr.Fone iOS Screen Recorder inoltre è presente sottoforma di software da installare su Windows ma anche come applicazione da poter installare sull'iPhone. In questo caso questa seconda soluzione permette di registrare ogni tipo di movimento sullo smartphone, quindi salvarlo sul rullino fotografico e condividerlo a posteriori in ogni momento e con ogni tipo di applicazione o social.

Come riprodurre e registrare i giochi mobile, video e altro sul computer

Riuscire a registrare e riprodurre i giochi, video o altro sul proprio computer direttamente dall'iPhone sarà quanto mai semplice con Dr.Fone iOS Recorder. Sì, perché innanzitutto basterà scaricare, installare e avviare il software direttamente sul proprio PC Windows.

Quindi selezionare "Registratore dello schermo iOS" e collegare il proprio iPhone o iPad alla stessa rete Wi-Fi a cui è connesso il proprio PC Windows. A questo punto, in modo quanto mai semplice ed immediato, apparirà la finestra del Registratore dello schermo iOS proprio come in figura.

Per iOS 7, iOS 8 e iOS 9 dalla schermata Home del proprio iPhone o iPad, basterà far scorrere verso l'alto il menu a tendina e selezionare la funzione "AirPlay", quindi scegliere "Dr.Fone" e attivare la funzione Mirroring.

Per iOS 10 invece dalla schermata Home dell'iPhone o dell'iPad basterà trascinare verso l'alto il menu e selezionare "AirPlay Mirroring", quindi scegliere "Dr.Fone" per proiettare direttamente lo schermo del dispositivo mobile direttamente sul PC Windows.

Una volta apparsa la schermata del proprio iPhone o iPad sul PC basterà cliccare sul pulsante circolare in basso allo schermo per avviare la registrazione di tutto quello che avviene sul proprio dispositivo iOS. Una volta realizzato il video per terminarlo basterà cliccare nuovamente sullo stesso pulsante e la ripresa verrà conclusa. I video registrati a questo punto verranno salvati sul proprio PC Windows in formato HD ad alta qualità e saranno pronti per essere condivisi con chiunque.

Dr.Fone iOS Screen Recorder della Wondershare permette dunque di risolvere l'annoso problema della condivisione dello schermo del proprio iPhone o iPad permettendo anche la registrazione dello stesso per poter essere poi condiviso con altri utenti. Il toolkit può essere scaricato direttamente a quest'indirizzo ed è compatibile con gli iPhone, iPad e iPod Touch con iOS 7 a iOS 10.