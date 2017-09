Chrome 61 arriva su Windows, macOS e Linux. Presto anche su Android: ecco le novità

Il team alla base di Google Chrome ha annunciato un nuovo aggiornamento per il browser, che è arrivato mercoledì alla versione 61. La nuova release è attualmente in fase di roll-out su tutti i computer che dispongono di una versione precedente, con il download che può essere forzato sia dal sito ufficiale che dalle Impostazioni stesse del software. Stiamo parlando naturalmente della versione disponibile nel canale "Stable", quindi quella finalizzata pensata per tutti gli utenti.

L'aggiornamento verrà installato automaticamente nei prossimi giorni su tutte le piattaforme supportate, quindi Windows, macOS e Linux, e arriverà presto anche su Android. Sulle piattaforme desktop troviamo alcuni miglioramenti sul fronte della sicurezza, che valgono chiaramente da sole l'installazione. Il team non ha rilasciato un changelog chiaro ed esaustivo sulle novità di Chrome 61, tuttavia potete trovare la lista con tutti i singoli fix a questo indirizzo.

L'aggiornamento integra principalmente fix di sicurezza e migliorie nel codice, quindi novità che non sono percepibili sul piano estetico ma che migliorano l'esperienza d'uso e l'affidabilità del software. Fra le principali novità troviamo nuove modalità per la riproduzione automatica dei video HTML5, cambiamenti nella modalità di risparmio dati, l'impossibilità per le estensioni di eseguire content script nella tab Nuova Pagina, il mantenimento dei dispositivi host nella cache per più a lungo.

Su Android le novità saranno più evidenti: Chrome 61 porterà ad esempio una barra aggiornata per Google Translate e un menu per la condivisione ampiamente rivisitato. La barra per l'inserimento degli indirizzi sarà inoltre posizionata in basso. Il menu che appare con la pressione prolungata di un link sarà più facile da capire, soprattutto per le immagini: non ci sarà più una lunga lista di opzioni, ma un menu compatto con icone che rappresentano le operazioni più comuni.

La barra inferiore verrà attivata solamente su alcuni modelli, e viene pensata naturalmente per i dispositivi che hanno un display più ampio. Con il divulgarsi di display da 18:9 o ancora più "allungati" sta diventando sempre più difficile raggiungere la parte alta dello schermo. La barra posizionata nella parte inferiore ha il compito di semplificare l'accesso per le operazioni che vengono svolte con maggiore frequenza, come l'inserimento di un URL, o il passaggio ad un'altra tab aperta.

Come abbiamo detto poco sopra Chrome 61 è già disponibile per ambienti desktop, ma arriverà nelle prossime settimane su Google Play Store.