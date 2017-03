Chrome 57 consuma meno risorse ed energia su desktop, novità anche su iOS

Dopo il rilascio di Chrome 57 un nuovo post sul blog Chromium indica che la nuova versione integra novità consistenti sul fronte del risparmio energetico. Il software aggiornato all'ultima release frena il consumo delle risorse delle tab non in uso limitando il "timer fire rate" per le pagine che utilizzano troppe risorse e comportano un dispendio energetico eccessivo. Il risultato è, secondo le parole della società, un consumo energetico ridotto del 25% per le tab in background.

A spiegare la novità è Alexander Timin, ingegnere software per Google:

"Da anni cerchiamo di migliorare l'esperienza d'uso di Chrome limitando le prestazioni delle tab. Come molti altri browser Chrome limita i timer in background eseguendone solamente uno al secondo. Con i nuovi limiti Chrome 57 ritarderà i timer in modo da utilizzare un carico medio dell'1% per ogni core della CPU se un'applicazione utilizza un carico troppo elevato in background. Le tab che riproducono audio o mantengono connessioni in tempo reale come WebSockets o WebRTC non saranno coinvolte dai cambiamenti".

I timer sono delle delle funzioni native che servono a sincronizzare o ritardare l'esecuzione del codice nella pagina. Interagendo con la novità Google appiattisce ulteriormente il consumo di risorse del browser e delle pagine non attualmente utilizzate, in modo da ridurre il consumo energetico e appesantire meno l'hardware integrato nel sistema. Il team punta comunque a sospendere del tutto le tab non attive, una novità da attendersi per le prossime versioni.

Il nuovo browser di Big G porta un'interessante novità specifica per gli utenti iOS, simile alla Reading List presente su Safari Mobile. L'opzione consente di salvare in locale il contenuto di una pagina web per consentirne la lettura in un secondo momento, anche in assenza di una qualsiasi connessione ad internet. Da segnalare, tuttavia, che la Reading List di Chrome al momento non si sincronizza in alcun modo con la versione desktop del browser di Google.

Chrome 57 è disponibile sul sito ufficiale per PC Windows ed altri sistemi desktop, mentre può essere scaricato su iOS attraverso App Store.