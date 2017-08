Anche NVIDIA aggiorna i driver per la open beta di Destiny 2

Anche da NVIDIA arriva un aggiornamento driver per le proprie schede video della famiglia GeForce, con la versione GeForce 385.41 WHQL. In questi driver NVIDIA ha implementato supporto ufficiale alla versione open beta del gioco Destiny 2, oltre ai titoli PlayerUnknown’s Battlegrounds, ARK: Survival Evolved, F1 2017, Pro Evolution Soccer 2018 e Quake Champions Early Access.

Il download è accessibile a questo indirizzo, nelle versioni a 32bit e a 64bit per sistemi operativi Windows 10, Windows 8.1 e Windows 7. Di seguito le principali note fornite con i driver.

