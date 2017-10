3DMark si aggiorna e diventa ancora più esigente per l'hardware

Futuremark ha annunciato una nuova incarnazione del proprio benchmark 3DMark, inserendo un test chiamato "TimeSpy Extreme". Si tratta di uno stumento specificamente sviluppato per testare le prestazioni del proprio hardware con API DirectX 12 in abbinamento a risoluzione 4K (3840x2160 pixel).

Il nuovo test richiede necessariamente l'utilizzo di una scheda video dotata di almeno 4 Gbytes di memoria video ed è capace di sfruttare le architetture multicore delle più recenti CPU apparse in commercio, tanto Intel come AMD. Il software sfrutta anche la presenza di istruzioni AVX2, prerogativa al momento attuale delle più recenti proposte sviluppate da Intel.

"TimeSpy Extreme" si candida quale test più pesante per l'hardware che Futuremark abbia mai sviluppato: lo sviluppatore indica che sia 3 volte più esigente per l'hardware rispetto al Test TimeSpy presente nella suite 3DMark. Il debutto di questo nuovo test è atteso per l'11 ottobre, come aggiornamento del benchmark disponibile gratuitamente per coloro che l'hanno già acquistato.