ZenBook Flip e VivoBook Flip: i nuovi convertibili di ASUS

ZenBook Flip S è al centro della conferenza stampa ASUS dedicata alle proprie soluzioni della famiglia Zen. Si tratta di una soluzione convertibile, con schermo e base con tastiera collegate tra di loro da due cerniere che permettono la rotazione di 360°: il pannello è disponibile anche in versione con risoluzione 4K.

Spessore di 10,9 millimetri e peso di 1,1Kg sono le caratteristiche tecniche di questo prodotto, tale da facilitarne la portabilità in qualsiasi ambiente. La dotazione hardware prevede un processore Intel Core i7 di ottava generazione con architettura che ora passa a 4 core, in abbinamento a SSD con capacità che raggiunge 1 Tbyte a seconda della specifica versione.



ZenBook Flip 14

ASUS aveva annunciato ZenBook Flip S al Computex di Taipei, lo scorso mese di giugno: in quella occasione non erano state indicate nello specifico le caratteristihe tecniche legate al processore che ora sono invece pubbliche. Accanto a questa proposta ASUS ha annunciato ad IFA ZenBook Flip 14, modello che rappresenta il più sottile convertibile con grafica integrata. Lo spessore è pari a 13,9 millimetri, per un peso di 1,4 Kg; la batteria ha una durata dichiarata pari a 13 ore con possibilità di ricaricare velocemente la batteria come ad esempio permettere con 15 minuti di ricarica di riprodurre video Full HD per oltre 2 ore. Per ZenBook Flip 14 il prezzo annunciato da ASUS è partire da a 799€

ZenBook Flip 15 è stato aggiornato a un processore Intel Core di ottava generazione, abbinandovi una scheda video di tipo discreto NVIDIA GeForce GTX 1050 così da offrire un boost prestazionale anche con applicazioni che sfruttano al massimo la grafica. Per questo prodotto Asus ha annunciato un listino a partire da 899€.



VivoBook Flip 14

VivoBook Flip 14 è la proposta ASUS di tipo convertibile destinata al pubblico degli utenti più attenti al costo. Questo modello ha spessore di 15,4 millimetri per un peso di 1,5Kg; lo schermo da 14 pollici ha cornici da 8 millimetri per un ingombro che è simile a quello dei notebook da 13 pollici, mentre il sistema di raffreddamento passivo senza ventole permette un funzionamento completamente silenzioso. Per questo prodotto Asus ha annunciato un prezzo a partire da 399€