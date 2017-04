Zaini per portatili: le migliori offerte su Amazon da 32,99 Euro

Amazon propone oggi quattro modelli di zaini per computer portatile ad un prezzo speciale fino alla fine della giornata. Eccoli tutti.

Si parte con un modello Soarpop per notebook da 15 pollici dal prezzo di 32,99 Euro per questa giornata (11 € di sconto). Oltre al computer può trasportare vestiti, libri ed è adatto sia per il lavoro che per i viaggi quando non vogliamo nient'altro che lo zaino come bagaglio. È indubbiamente meno ingombrante invece il modello proposto a 37,79 Euro, sempre Soarpop, realizzato in nylon con rivestimento resistente all'acqua. Lo zaino Tigernu viene invece offerto in quattro varianti di colore differenti, tutte a 39,45 Euro, mentre l'ultimo modello oggi in offerta è di Fubevod e viene venduto a prezzi da 36,99 a 37,99 Euro in base alla colorazione scelta.

Per i dettagli dei singoli modelli vi invitiamo a consultare le pagine relative dell'inserzione su Amazon.

