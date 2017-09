Yoga 720 ora anche in versione 12,5 pollici con schermo full HD

Lo Yoga più compatto di sempre. Così Lenovo presenta il nuovo modello 720 in versione da 12 pollici (in realtà 12,5), dal peso di 1,14Kg e spessore di 1,57cm. Purtroppo l'azienda cinese dedica davvero due righe nel comunicato, motivo per cui vi mettiamo a parte delle caratteristiche che abbiamo scoperto direttamente in fiera.

Da sottolineare subito che il display è un IPS full HD, quindi 1920x1080 pixel di risoluzione, mentre i processori utilizzati non sono quelli di ottava generazione Intel ma di settima. Sono presenti due porte USB, una normale e l'altra Type-C, oltre al connettore proprietario di alimentazione Lenovo. Se ve lo state chiedendo la risposta è s^: si può ricaricare Yoga 720 anche dalla Type-C, volendo.

Non manca il lettore di impronte digitali, così come è prevista in opzione la Active Pen con cui ampliare le già vaste modalità di utilizzo di questo portatile, che ricordiamo essere un convertibile. Mancano indicazioni sul prezzo, ma online abbiamo trovato un interessante "from 649,00 US Dollars", quindi verosimilmente un prezzo di partenza di 700 Euro con tasse una volta presentato anche da noi, cosa che avverrà ad ottobre. Facile attendersi l'adozione di SSD, ma per ora le informazioni sono davvero poche.