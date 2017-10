Xiaomi Mi Notebook Pro disponibile al pre-order a partire da 1.049 euro su Geekbuying

Xiaomi Mi Notebook Pro è un computer portatile con cornici ridotte che vuole sfidare il MacBook per gli utenti professionisti ad un prezzo ben più abbordabile. Dotato di un display da 15,6 pollici a risoluzione Full HD, implementa un sensore d'impronte per l'autenticazione dell'utente e un processore Intel Core i7-8550U nelle versioni che proponiamo qui di seguito. Chi volesse acquistare questo prodotto può farlo da Geekbuying, che ha aperto i pre-order anche per noi utenti italiani. Il prezzo è di 1.049 euro per la versione da 8 GB di RAM e 1.149 euro per la versione con 16 GB di RAM. In entrambi i casi lo storage integrato è da 256 GB, con memorie NVMe.

I due computer portatili sono per il resto identici, anche sul piano estetico. Si basano su una scocca metallica caratterizzata da un'ottima qualità costruttiva e sull'uso di un monitor 16:9 con ampio gamut e ampi angoli di visione. Sul piano grafico troviamo una GPU NVIDIA GeForce MX150 con 2 GB di memoria RAM dedicata, mentre sul lato connettività troviamo Wi-Fi AC dual-band, Bluetooth 4.1 e una porta HDMI per la connessione di monitor esterni. C'è anche una webcam frontale da 1 MP, capace di registrare video ed effettuare videochiamate alla risoluzione HD (720p). Il portatile può sfruttare una tastiera retroilluminata e e viene caricato via USB Type-C.

Caratteristica peculiare di questo prodotto è il design, con i materiali ricercati che portano il peso complessivo a soli 1,95 chilogrammi nonostante la potenza computazionale concessa. Le dimensioni sono di circa 360 x 244 millimetri, con uno spessore di 15,9 millimetri. Insomma, chi vuole un computer capace di rispondere in maniera ottimale ad esigenze avanzate di produttività può considerare in maniera piuttosto attenta i nuovi portatili di Xiaomi, con Geekbuying che propone prezzi molto interessanti anche per le nuove soluzioni cinesi. Per maggiori informazioni potete recarvi sul sito ufficiale del portale di rivendita, da cui potete prenotare il prodotto.