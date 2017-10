Uno zaino economico ma impermeabile e resistente, un super portatile, monitor e altro: ecco le 5 offerte super di Amazon per oggi

Quelle che oggi vi proponiamo sono offerte decisamente varie, ma contradistinte da un forte sconto rispetto ai listini ordinari. 1500 Euro possono sembrare molti, e lo sono, ma tutto è rapportato a cosa un prodotto offre: il super notebook da gaming HP OMEN 17-w102nl li vale tutti (costa normalmente 2000 Euro), poiché ha caratteristiche veramente al top. Intel Core i7-6700HQ,16GB di RAM, HDD da 1TB + SSD da 256GB, Scheda Video NVIDIA GeForce GTX 1070A con 8GB dedicati, Display Full HD IPS WLED da 17.3 pollici. Un vero mostro con cui fare di tutto senza limitazioni, non certo solo giocare. Pochi, decisamente, i 127 Euro richiesti per il monitor Acer KG241Qbmiix: 23,6 pollici, FreeSync, full HD 1920x0180 pixel, TN, VGA + HDMI. C'è anche il più economico degli hard disk esterni da 4TB, Maxtor M3, che vi abbiamo già suggerito ma che continua ad essere proposto a poco più di 100 Euro. Molto interessante è anche lo zaino Slotra, ideale anche per PC portatili da 15,6 pollici. Impermeabile, traspirante, è dotato di spallacci molto resistenti ed è apprezzato da chi già lo possiede. Chiude la rassegna un utilissimo cavo che da una parte ha il connettore USB, dall'altra ha tre terminazioni USB Type-C, Lightning e micro USB. Un cavo non solo per la ricarica ma anche dati, cosa che non è affatto scontata con accessori di questo tipo.