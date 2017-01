Una scheda video esterna per MacBook? Forse si, con ROG XG Station 2

Nel mese di dicembre 2016 Asus ha annunciato ROG XG Station 2, una soluzione esterna collegata al sistema attraverso interfaccia Thunderbolt 3 che può ospitare una scheda video discreta e in questo modo espandere la potenza di elaborazione di un sistema che sia dotato di questa interfaccia dal versante video.

Una soluzione di questo tipo può quindi venir utilizzata per rendere più adatto al gaming un sistema notebook a propria disposizione, dotato di interfaccia Thunderbolt 3, che non sia dotato di una scheda video adeguata a garatire un quantitativo di frames al secondo sufficiente. ROG XG Station 2 permette quindi di espandere le possibilità d'utilizzo di sistemi portatili ultrasottili, che per loro natura sono sviluppati per offire facilità di trasporto e non di certo garantire frames al secondo elevati con applicazioni e giochi 3D.

Non sono molti i sistemi dotati di connessione Thunderbolt 3 ma tra quelli più interessanti, nell'ottica di espanderne le potenzialità del comparto video, troviamo le proposte Apple MacBook. L'azienda americana molto difficilmente implementerà supporto ufficiale per una soluzione di questo tipo in quanto fuori dai canoni tipici con i quali sviluppa e promuove i propri prodotti, ma la compatibilità tecnica tra MacBook e Asus ROG XG Station 2 sembra sia presente alla luce di documentazione che Asus ha reso disponibile sul proprio forum ROG.

In particolare sono disponibili due pezzi che aiutano a configurare ROG XG Station 2 con un portatile Apple MacBook utilizzando sistema operativo Windows 10: il primo è accessibile a questo indirizzo, mentre il secondo a questa pagina. Ben più complicato sembra poter ottenere compatibilità e supporto restando con sistema operativo Mac OSX: in questo caso è presente della documentazione in questa discussione di forum. Circa la compatibilità con le schede video AMD e NVIDIA, per le prime è indicato supporto alle schede delle famiglie Radeon R9 300 e Radeon RX 400 mentre per le seconde le schede GeForce GTX 9 sono compatibili tanto sotto Windows 10 come MacOS, lasciando le proposte GeForce GTX 10 al solo abbinamwnto con OS Windows 10.

Asus non può certificare in modo diretto e ufficiale la compatibilità tra ROG XG Station 2 e i prodotti Apple MacBook, ma alla luce della documentazione accessibile online questa sembra una opzione percorribile, soprattutto in abbinamento a sistema operativo Windows 10. ROG XG Station 2 offre non solo compatibilità con le schede video NVIDIA e AMD ma mette a disposizione varie porte USB oltre a connettività ethernet Gigabit diventando di fatto anche una sorta di docking station supplementare per il proprio notebook Thunderbolt 3.