Un nuovo laptop della famiglia Surface con Windows 10S

Non conosciamo ancora le specifiche tecniche dettagliate di questo nuovo notebook, ma dalle immagini apparse online in anticipo rispetto all'evento stampa di questo pomeriggio quello che possiamo anticipare è che il suo design sia molto curato. Il nome di questo prodotto dovrebbe essere Surface Laptop, abbinato a sistema operativo Windows 10 S che sino ad ora era stato indicato come Windows 10 Cloud nelle indiscrezioni delle ultime settimane.

I dati sino ad ora trapelati online, e che necessitano di una conferma ufficiale da parte di Microsoft che arriverà nel pomeriggio, parlano di uno schermo da 13,5 pollici di diagonale di tipo PixelSense, con 3,4 milioni di pixel: questo dato porta a ipotizzare una risoluzione elevata, ma inferiore a quella di 2.736x1.824 pixel che caratterizza i modelli Surface Pro 4 in commercio al momento attuale. Dalle immagini sembra che sia stato mantenuto il rapporto di 3:2 tra i due lati dello schermo, caratteristica che Microsoft ha introdotto nei modelli Surface Pro a partire dalla terza generazione.

Lo schermo non può venir staccato dalla base, componente che integra la tastiera ricoperta da una finitura che appare dalle immagini essere simile all'alcantara in modo speculare a quanto adottato da Microsoft per le cover con tastiera dei modelli Surface Pro. Lo spessore varia da un minimo di 9,9 millimetri nella parte frontale sino a 14,47 millimetri in quella posteriore; il peso è indicato essere pari a 2,76 pound corrispondenti a 1,25 Kg.

Il nuovo Surface Laptop verrà reso disponibile in 4 differenti colorazioni: Platinum, Burgundy, Cobalt Blue e Graphite Gold. Dalle immagini è possibile osservare sui lati la presenza di un lettore per schede memoria di tipo SD, una porta USB 3.0 di tipo Type-A, un connettore mini DisplayPort per un monitor esterno e un connettore jack per cuffie. Non abbiamo ancora dettagli sui prezzi e sulla disponibilità nel nostro mercato, ma si tratta di attendere solo alcune ore: l'evento di presentazione Microsoft è previsto per quest'oggi, a partire dalle 15.30 ora italiana.