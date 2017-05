Surface Pro 5 annunciato da Microsoft il 23 maggio a Shanghai?

Sarà nella giornata di martedì 23 maggio il prossimo evento di presentazione organizzato da Microsoft, previsto a Shanghai in Cina e che ha come obiettivo quello di "show the world what's next", cioè mostrare al mondo che cosa stia per arrivare quale prossima novità.

Nessun dettaglio ulteriore da parte dell'azienda, che ha reso disponibile a questo indirizzo una semplice pagina informativa. Le indiscrezioni su quello che Microsoft potrà mostrare sono legate a novità hardware, incentrate presumibilmente sulla quinta generazione delle proposte della famiglia Surface Pro.

Microsoft ha annunciato questa settimana Surface Laptop, nuovo prodotto della famiglia Surface e primo notebook clamshell con design tradizionale proposto dall'azienda sul mercato: ne abbiamo parlato in questa notizia. E' ipotizzabile che le novità implementate in questa gamma di prodotti, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo di processori Intel Core di settima generazione, possano trovare spazio anche in Surface Pro 5. Il debutto della quarta generazione di 2-in-1 Surface Pro 4 risale infatti a ben oltre 1 anno fa e c'è oggettivamente spazio di mercato per una evoluzione in questa gamma di prodotti.

Una conferma indiretta viene da Panos Panay, Corporate VP of Devices di Microsoft, che sul proprio profilo Twitter ha segnalato l'evento di Shanghai rimarcandolo con l'hashtag #Surface. Panos Panay è il volto pubblico di Microsoft dietro tutti i recenti annunci delle soluzioni Surface, comprese ovviamente quelle Surface Laptop.

Quello che resta da capire è quali novità potrà implementare Microsoft in questi dispositivi, oltre ovviamente alle nuove CPU della famiglia Kaby Lake. Il design esterno di Surface Pro è ormai standardizzato e sembrano rimanere pochi elementi sui quali poter innovare senza cambiare radicalmente approccio rispetto a quello attuale.

E' in ogni caso significativo che Microsoft abbia scelto Shanghai per questo evento: tale decisione potrebbe essere in qualche misura legata a specifiche soluzioni proposte per il mercato cinese. La prossima settimana Microsoft terrà a Seattle la propria tradizionale conferenza Build, dedicata all'ecosistema degli sviluppatori software e durante la quale si attendono annunci di novità più legate all'ecosistema software.