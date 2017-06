Surface Laptop smontato da iFixit: ''Impossibile da aprire, tutto è incollato e saldato''

iFixit, l'azienda leader nella vendita di componenti di ricambio per dispositivi mobile, ha avuto tra le mani il nuovo Microsoft Surface Laptop e ha deciso di smontarlo pezzo per pezzo cercando di capire quale fosse la sua riparabilità in caso di problematiche e soprattutto per capire quali fossero le sue componenti interne. Il nuovo laptop di casa Redmond è senza dubbio un ritrovato di tecnologia avanzata che coniuga la bellezza estrema per quanto concerne il design con una forte impronta hardware di alto livello. In tutto questo sembra che per Microsoft sia stato impossibile ottenere un prodotto che potesse risultare anche facilmente riparabile soprattutto a causa di un'estremizzazione del suo aspetto estetico.

Il punteggio che iFixit ha infatti dato al nuovo Surface Laptop è di 0 su 10. Questo significa che il nuovo computer risulta praticamente impossibile da riparare e questo a causa della difficoltà estrema con cui può essere aperto lo chassis senza fare danni in tale azione. Il nuovo dispositivo è "mostruosamente" pieno di colla e in esso non esiste alcun tipo di componente che non sia aggiornabile o comunque duratura. Addirittura gli esperti di iFixit lo definiscono una "mostruosa matriosca russa" in cui tutti i componenti sono saldati o posti con adesivo altamente sigillante.

La scocca del nuovo Surface Laptop non possiede viti e questo significa che per procedere con l'apertura del dispositivo si debba necessariamente ricorrere alle maniere forti quasi distruggendo il laptop. Internamente la tastiera è completamente incollata mentre la scheda madre è stata posizionata con una serie di pad termici che rendono l'accesso alla stessa davvero difficile. Non solo perché anche la batteria, oltre ad essere incollata alla scocca, è stata posizionata al di sotto di altre componenti che devono essere forzatamente rimosse in caso di anomalie della stessa. Palese il fatto che chi acquista il nuovo Surface Laptop non possa poi in futuro aggiornarlo con nuove CPU, RAM o memoria che risultano tutti saldati alla scheda madre.

Per onore di cronaca dobbiamo chiaramente puntualizzare il fatto che il voto di riparabilità dato da iFixit non mette in discussione il fatto che il nuovo Surface Laptop sia un prodotto fortemente valido. La sua riparabilità è invece poco agevole ma è chiaro che tutti gli utenti che decideranno di acquistare il nuovo dispositivo potranno comunque essere rassicurati da un servizio di assistenza dell'azienda di Redmond sempre efficace e dunque non penalizzante per l'utente finale.