Surface Book in vendita in nuove nazioni, ma l'Italia è ancora esclusa

Microsoft ha annunciato l'estensione del numero di nazioni nelle quali sarà possibile acquistare Surface Book, il proprio dispositivo notebook riconducibile alla famiglia dei 2-in-1 che è stato originariamente annunciato nell'autunno 2015 e che alcuni mesi fa ha ricevuto un aggiornamento prestazionale nella propria base contenente la tastiera.

Queste le nazioni nelle quali sarà possibile ordinare il prodotto:

Austria

Cina

Danimarca

Finlanda

Francia

Germania

Hong Kong

Giappone

Olanda

Norvegia

Svezia

Svizzera

Inghilterra

E' possibile pertanto acquistare Surface Book in questi stati, ma le spedizioni avranno inizio solo a partire dal prossimo 20 aprile. Questo annuncio conferma indirettamente come sia molto difficile che Microsoft possa annunciare nelle prossime settimane una nuova versione di Surface Book: per la seconda generazione dovremo quasi sicuramente attendere ancora vari mesi.

Nel mese di dicembre 2016 Microsoft aveva già indicato come avrebbe reso disponibile per l'acquisto Surface Book in 8 nuovi mercati a partire dal primo trimestre del 2017. Il nuovo annuncio estende il numero sino a 13, aggiungendo Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia e Olanda: questo lascia aperta la possibilità che l'azienda americana possa includere altre nazioni nel prossimo futuro, estendendo anche all'Italia questa possibilità.

Ulteriori informazioni sulla più recente versione di Microsoft Surface Book sono disponibili a questo indirizzo.