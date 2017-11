Superportatile intorno agli 800 Euro, SSD, Huawei P10 Lite e altro ancora: ecco i 7 imperdibili di Amazon oggi

Oggi le offerte di Amazon scelte per voi sono veramente interessanti. Partiamo da una stampante, offerta in tre colori (finiture grigie, azzurre o verdine): HP DeskJet 3720 è una multifunzione, quindi anche scanner, oltre ad essere Wi-Fi. Impossibile trovarla a meno del prezzo odierno, 39,99 Euro, di fatto poco più del prezzo delle cartucce di ricambio. Imperdibile davvero.

Che dire della chiavetta SanDisk Extreme Go? Semplice: è USB 3.1, letture fino a 200MB/s e scritture a 150MB/s, 64GB di capienza. Davvero veloce, venduta a soli 32,99 Euro.

Per voi, ma anche per un regalo, ecco questa bella idea. Un adattatore multipresa con anche 2 USB, utilizzabile in oltre 160 Paesi del mondo. Poco più di 10 Euro.

Passiamo poi a un monitor davvero interessante. 129,00 Euro per un HP 22er Full HD 1920x1080 pixel da 21,5", IPS, Retroilluminato a LED, sono davvero pochi. Ideale come secondo schermo per il PC, si distingue per un design davvero elegante che difficilmente potrà non piacere.

Questo è un pezzo davvero forte fra le offerte che vi segnaliamo. Poco più di 800 Euro, che possono essere molti, non lo sono affatto per un portatile con i contneuti tecnologici di OMEN by HP 15-ax012nl. Il processore è un Intel Core i7-6700HQ (sesta generazione, ed è il motivo per cui è in offerta ma ci si può "accontentare" senza problemi), ma ecco che troviamo 8 GB di DDR4, hard disk SATA da 1 TB affiancato da un SSD M.2 da 128 GB, Schermo FHD IPS UWVA antiriflesso WLED, 15,6” 1920x1080 pixel e, ultima ma non per importanza, scheda video NVIDIA GeForce GTX 950M (2 GB GDDR5). Finitura carbonio, prestazioni al top, prezzo veramente interessante.

In offerta c'è anche un ottimo SSD SanDisk 250GB Ultra 3D, da non confondere con il meno caro Plus. Un SSD di fascia alta, offerto oggi a soli 89,99 Euro.

Ultima sengnalazione, non certo per importanza, uno smartphone che non ha bisogno di molte presentazioni. Huawei P10 lite offre display 5,2 pollici full HD, SoC octa-core, 4GB di RAM, 32GB di memoria interna espandibile, Android 7.0. Questa è la versione a singola SIM, offerto a 243,00 Euro!