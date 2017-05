Super battery bank Raw Power da 20100mAh anche con uscita AC 65W (ricarica anche il portatile!) a 89,99 Euro su Amazon

Quello a cui siamo di fronte è un battery bank diverso dagli altri. Partiamo dal "difetto": è grosso e pesa un chilogrammo. Da qui in poi però elenchiamo quelli che sono i vantaggi di un oggetto così particolare. Il più grande è che dispone di un'uscita AC che regge fino a 65W. Sì, si può collegare il caricatore del PC portatile (presa a due poli, attenzione), o qualsiasi altro apparecchio elettrico che non ecceda i Watt dichiarati. Oltre a poter ricaricare gli altri dispositivi attraverso il connettore USB o USB Type-C, è disponibile quindi questa interessante funzionalità.

Insomma, può stare nello zaino e venire in aiuto qualora si vada incontro a sessioni di lavoro col PC lontano da una presa elettrica e disporre di una carica aggiuntiva in caso di necessità. Un vantaggio davvero enorme. Altro vantaggio è che in dotazione viene fornito un alimentatore dedicato per ricaricare il battery bank: bastano solo 4 ore per ricaricarlo completamente, mentre ne sarebbero servite molte di più collegandolo ai soliti caricatori per smartphone come nel caso dei normali battery bank.

E' un oggetto particolare, certo, ma che può risultare determinante in diverse situazioni. Oggi il prezzo su Amazon è di 89,99 Euro, una cifra non bassa ma sicuramente proporzionata alle potenzialità offerte.