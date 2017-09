Su Lightinthebox in offerta il tablet Chuwi Hi10 Plus e l'ultrabook GOBOOK. Fino al 61% di sconto

Riuscire a trovare prodotti per il lavoro come tablet o ultrabook convertibili a prezzi non esorbitanti sembra essere sempre più facile. Ne è l'esempio la doppia offerta che ci propone oggi il portale di vendite online Lightinthebox che mette nel proprio catalogo a sconto il tablet Chuwi Hi10 Plus ed un ultrabook della famiglia GOBOOK che risulta quanto mai interessante per la presenza della natura da convertibile.

Partiamo innanzitutto dal tablet, il Chuwi Hi10 Plus, che sul portale di vendite Lightinthebox viene messo in offerta con uno sconto addirittura del 61% e dunque ad un prezzo di soli 141.09€. In questo caso le caratteristiche del dispositivo risultano decisamente interessanti visto che parliamo di un prodotto con display da 10.8 pollici in risoluzione chiaramente Full HD ossia di 1920x1080 pixel a matrice IPS.

A livello hardware il tablet è in possesso di un processore Quad-Core Intel Z8350 con clock a 1.92Ghz e 4GB di RAM oltre ad uno storage interno di 64GB che potranno essere espanse. Oltre a questo presenti anche una porta HDMI, uno slot per la scheda SD ma anche USB Type-C e il jack da 3.5mm per le cuffie. Connettività con Bluetooth 4.0 ed una batteria da 8400 mAh capace di permettere autonomie importanti. a non sottovalutare poi la pesenza in dual boot di Windows 10 nella sua versione Home e di Android 5.1 che dunque permetterà agli utenti di usare il tablet in queste due modalità.

Il Chuwi Hi10 Plus è disponibile ad un prezzo di 141.09€ direttamente a questa pagina.

Per quanto riguarda invece il GOBOOK Ultrabook Y1102 il suo prezzo è di soli 184.48€ con uno sconto complessivo del 45% rispetto al listino. Parliamo di un prodotto decisamente interessante per caratteristiche e soprattutto per la presenza di una doppia cerniera capace di rendere convertibile il device. In questo caso a livello di specifiche tecniche siamo di fronte ad un prodotto con display touch da 11.6 pollici dalla risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel con un processore Intel Atom Z8350 che altro non è che un Quad-Core con frequenza da 1.92 GHz e processo produttivo a 14nm coadiuvato da una GPU HD400.

Oltre a questo è presente una memoria di 4GB di RAM ed uno storage interno da 64GB quindi una porta Mini HDMI, una USB 2.0 ed una USB 3.0, il jack da 3.5mm per le cuffie e lo slot per l'espansione della memoria TF. Batteria da 8000 mAh che dunque permetterà di realizzare secondo la casa produttrice oltre 9 ore in standby, 5 ore di riproduzione video, 7 ore di lavoro produttivo e 4 ore di gioco.

Il GOBOOK Ultrabook Y1102 viene venduto come detto ad un prezzo di 184.48€ direttamente acquistabile a questa pagina.