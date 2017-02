Sono Asus e MSI i due principali produttori di notebook gaming sul mercato

Nel settore dei PC c'è una nicchia di mercato che sta conoscendo tassi di crescita positivi da un po' di tempo a questa parte, andando in controtendenza rispetto alle dinamiche complessive del mercato. Parliamo delle proposte gaming in generale, e in particolare delle soluzioni notebook pensate per i videogiocatori.

Digitimes segnala come le due aziende più presenti in questo settore siano al momento attuale MSI e Asus, capaci da sole di raccogliere quasi il 50% della domanda di mercato complessiva. In un settore che ha visto nel corso del 2016 vendite stimate per circa 4,5 milioni di sistemi notebook gaming, Asus è stata capace di totalizzare vendite per circa 1,2 milioni di pezzi mentre MSI ha chiuso attorno a quota 850.000.

Entrambe le aziende hanno ottenuto importanti vendite in un po' tutti i mercati, con quota maggiore in quelli maggiormente sviluppati. Per il 2017 le previsioni indicano un incremento atteso nelle vendite di notebook gaming tra il 10% e il 15% rispetto a quanto ottenuto nel 2016, dato molto interessante viste le stime di ulteriore contrazione nei volumi di vendita dei PC a livello globale.

Le proposte notebook gaming vengono tipicamente posizionate nel segmento di fascia più alta del mercato quanto a costo, in virtù dell'utilizzo di componenti più potenti della media sia per la CPU sia per la componente video. Vari produttori si sono tuttavia impegnati a sviluppare soluzioni più accessibili in termini di costo, così da poter espandere la propria offerta di mercato verso il basso e aumentare in questo modo i volumi di vendita complessivi.