Samsung presenta PC All-In-One. Display 24" touch, soundbar integrata e Windows 10

Il CES 2017 di Las Vegas conclusosi da qualche giorno ha visto impegnate nella presentazione di nuovi prodotti moltissime aziende produttrici di dispositivi tecnologici. Tra di esse ha senza dubbio spiccato Samsung che ha svelato al mondo un nuovo prodotto per il mondo del gaming, nome in codice Odyssey, ma anche nuovi Chromebook e Notebook serie 9. Ma non è tutto visto che oltre a questi ha deciso di introdurre sul mercato anche il nuovo PC All-In-One, questo il nome, che possiede alcune caratteristiche tecniche interessanti.

Sì perché il nuovo PC "tutto in uno" è un prodotto con display touch da 24 pollici dalla risoluzione FullHD di 1920x1080 pixel. Un pannello caratterizzato dalla presenza nella parte inferiore di una vera e propria soundbar che permetterà di ascoltare audio di qualità essendo fornita con due altoparlanti da 10W, Bluetooth per la connessione con altri dispositivi mobile anche quando il PC è spento.

Tecnicamente il nuovo PC All-In-One di Samsung possiede una configurazione con processore Intel i5 - 7400T con clock a 2.4 GHz. Quindi sarà possibile scegliere se affiancarci 8GB o 16GB di RAM che potranno comunque poi essere espanse successivamente. Per quanto riguarda la memoria interna sarà presente un disco da 1TB con velocità a 5400RPM di tipo chiaramente rigido ma che potrà anche questo essere successivamente aggiornato.

Per il resto il prodotto presenta porte ethernet, porte USB, porte HDMI nonché lo slot per le schede SD. Interessante la presenza di una fotocamera frontale da utilizzare anche per il riconoscimento facciale che sappiamo essere possibile grazie alla nuova funzionalità di Windows Hello. Proprio per quanto riguarda il sistema operativo, come detto, sarà presente il nuovo Windows 10 permettendo quindi agli utenti un utilizzo a 360° del PC oltretutto grazie anche al pannello touch. Purtroppo nessuna notizia per quanto concerne la sua disponibilità in Italia e soprattutto i prezzi a cui sarà venduto questo nuovo PC All-In-One di Samsung.