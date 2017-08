ROG Zephyrus: Asus rivela il prezzo

ASUS ROG Zephyrus è disponibile a un prezzo consigliato di € 3299 Euro, IVA inclusa. Lo ha appena annunciato Asus con un comunicato stampa. Si tratta sicuramente di un prezzo molto alto, giustificato però dalla concentrazione di tecnologie che si trovano in questo straordinario laptop gaming. A partire da Max-Q, la tecnologia di NVIDIA che consente di avere dimensioni compatte per un laptop gaming come mai prima d'ora, anche se all'interno del sistema si trova una GPU GeForce GTX 1080.

ASUS ROG Zephyrus vanta uno spessore massimo di 17,9mm che diventano soli 16,9 mm nel punto più sottile. All'interno i più recenti processori Intel Core i7 (Kaby Lake), insieme a una porta USB-C con Thunderbolt 3 che consente l’uscita video in 4K UHD e G-SYNC, il trasferimento dati ad alta velocità e l’alimentazione elettrica.

Altra caratteristica peculiare di questo laptop è Active Aerodynamic System (AAS), un sistema specifico per la dissipazione del calore che utilizza la tecnologia AA (AeroAccelerator) per aumentare la velocità di transito e l’efficienza del flusso dell’aria all’interno del notebook. La superficie curva 3D e le guide di accelerazione della ventola permettono di migliorare il flusso dell’aria e dissipare con maggiore efficienza il calore dai vari componenti. Quando il notebook Zephyrus è aperto, una parte dello chassis inferiore si flette per aumentare del 20% il volume d’aria aspirato, migliorandone ulteriormente la circolazione.

ROG Zephyrus è poi dotato di un pannello da 120Hz con tecnologia NVIDIA G-Sync. Asus promette ampi angoli di visualizzazione e la copertura del 100% della gamma cromatica sRGB. Si tratta di un pannello di tipo IPS che opera a risoluzione FullHD.

Il nuovo portatile di Asus supporta anche la tecnologia d’illuminazione Aura RGB, che permette di configurare liberamente gli effetti di retroilluminazione della tastiera. Inoltre, il touchpad di Zephyrus è posizionato a destra della tastiera e integra la funzionalità di tastierino dedicato a 10 tasti, facilmente attivabile tramite hotkey e retroilluminata in rosso quando attiva.

Abbiamo provato ROG Zephyrus al Computex di Taipei. Non perdetevi, dunque, il video, seguito dalla tabella con le specifiche tecniche del laptop.

ASUS ROG Zephyrus: il portatile gaming che "si alza"