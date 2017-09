Razer annuncia nuovo Blade Pro con GeForce GTX 1060

Il nuovo Razer Balde Pro equipaggia un display FullHD e la GPU NVIDIA GeForce GTX 1060. Con questo laptop gaming Razer vuole andare incontro alle esigenze del pubblico alla ricerca di un agile desktop replacement a un prezzo inferiore rispetto alle soluzioni con la 1080.

All'interno della nuova soluzione troviamo un processore Quad-Core Intel Core i7-7700HQ (2.8 GHz / 3.8 GHz) di settima generazione, mentre lo schermo ha una diagonale di 17,3 pollici e presenta una frequenza di aggiornamento di 120Hz con ampi angoli di visione, secondo il comunicato Razer.

L'hardware di questo portatile è in grado di gestire le esperienze di realtà virtuale di nuova generazione. La configurazione di base prevede 16 GB di memoria dual-channel, espandibile fino a 32 GB per i giochi più esigenti e le applicazioni di video editing. Per quanto riguarda la soluzione di storage troviamo l'unità PCIe SSD da 256 GB espandibile fino a SSD da 2 TB o HDD da 4 TB. A queste caratteristiche si aggiungono la porta Thunderbolt 3, il lettore di SD card e la tecnologia di rete Killer DoubleShot Pro.

Parlando di Razer, ovviamente non poteva mancare la tastiera con retroilluminazione a 16,8 milioni di colori con anti-ghosting. Sia la tastiera che il trackpad supportano Razer Chroma per dare modo agli utenti di personalizzare gli effetti luminosi. Gli sviluppatori di videogiochi possono contemplare questi effetti all'interno dei loro titoli, in modo da creare delle combinazioni originali tra gameplay e retroilluminazione.

Questo portatile è realizzato in alluminio di qualità militare e pesa solamente 3 chilogrammi circa. Il nuovo Razer Blade Pro sarà introdotto sul mercato a breve a questi prezzi: U.S. $2299.99 / Canada $2899.99 / EU €2399.99 / UK £2099.99.