Portatili gaming per tutte le esigenze (e le tasche): le offerte migliori della Gaming Week

Per alcuni giocare su un notebook è l'equivalente di una bestemmia, per altri invece è l'unico modo per rilassarsi di fronte ai propri giochi preferiti. Il problema dei notebook gaming è che spesso costano una valanga di soldi, ma non nel caso del modello Acer Aspire VX15, che ha tutto il necessario per soddisfare il gamer esigente, ma non troppo.

Si caratterizza per un display da 15,6 pollici a risoluzione Full HD, per il processore Intel Core i5-7300HQ con 8GB di RAM DDR4 ed SSD da 256 GB e, naturalmente, per la GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 con 4GB di RAM GDDR5 dedicata. Non è un mostro di potenza ma può soddisfare diverse esigenze, sia quelle del gamer incallito che quelle di chi necessita di una buona potenza computazionale ad un prezzo conveniente. Su Amazon viene proposto a 859,99 Euro in questo momento, che è un ottimo prezzo. La variante con Intel Core i7-7700HQ e HDD da 1 TB abbinato ad un SSD da 128 GB costa invece poco più di 1000 Euro.

Segnaliamo inoltre ottimi prezzi per il modello HP Omen 17-w102nl, portatile con processore Intel Core i7-6700HQ di sesta generazione, 16 GB di RAM e sistema di storage con SSD da 256 GB + HDD da 1 TB. La GPU in questo caso è una NVIDIA GeForce GTX 1070 con 8GB di RAM dedicata, che va ad animare un display LCD IPS da 17,3 pollici a risoluzione Full HD. Il prezzo sale, insieme alle prestazioni: 1.599 Euro su Amazon in queste ore (solitamente si trova a più di 1700 Euro). L'ultimo modello di computer portatile in offerte è il Lenovo IdeaPad Y700, che può essere anche utilizzato con giochi non troppo pesanti: utilizza una NVIDIA GeForce GTX 960M e una CPU Intel Core i5-6300HQ con 8GB di RAM e HDD da 1 TB. Il display è un 17,3 pollici Full HD, con un costo in queste ore di soli 899 Euro. Solitamente supera le 950 Euro.

