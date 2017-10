Portatili ARM rivoluzioneranno il mercato con autonomie mai viste, secondo Microsoft

Durante il Qualcomm 4G/5G Summit di Hong Kong Microsoft e Qualcomm hanno condiviso alcune nuove informazioni sulla piattaforma Windows 10 on ARM e sui computer portatili che, entro la fine dell'anno, adotteranno la piattaforma mobile anche su sistemi di dimensioni non così compatte. Microsoft ha annunciato la variante del suo sistema operativo a dicembre 2016 durante la WinHEC, dichiarando che i primi dispositivi avrebbero utilizzato lo Snapdragon 835 entro la fine del 2017.

Secondo quanto emerso al Summit le due compagnie saranno in grado di rispettare le tempistiche divulgate lo scorso anno. A parlarne è stato Don McHuire, VP of Global Product Marketing di Qualcomm: "Credo che riusciremo a rispettare le aspettative", sono state le sue parole. "Ne saprete certamente di più nelle prossime settimane". Anche Microsoft è "furiosamente" all'opera per portare quanto promesso sul mercato, e la società ha rilasciato interessanti dettagli.

"Abbiamo lavorato furiosamente in quel di Redmond e con i nostri partner a San Diego. A Redmond utilizziamo centinaia di questi dispositivi su base giornaliera", sono state le parole di Pete Bernard, Principal Group Program Manager for Connectivity Partner in Microsoft, che ha anche aggiunto che i disositivi con architettura ARM porteranno "un'autonomia operativa davvero, davvero buona". Di seguito la traduzione libera delle sue esatte parole:

"Ad essere onesti è oltre le nostre aspettative. Ci siamo imposti livelli elevati, ma adesso abbiamo superato quei limiti. Parliamo di autonomie che ti permettono di lasciare il caricabatterie a casa anche se ti serve il dispositivo per tutto il giorno. Potresti anche caricarlo ogni due giorni. Considero le nuove tecnologie rivoluzionarie in confronto al modo in cui la gente ha utilizzato i personal computer prima d'ora".

Bernard ha inoltre detto ai microfoni di ZDNet che i primi tester avevano pensato ad un bug nell'indicatore della carica della batteria: "Si è poi scoperto che non fosse un bug, ma veniva semplicemente segnalata una grande autonomia operativa". Al momento solamente HP, ASUS e Lenovo hanno dichiarato di voler produrre dispositivi Windows 10 on ARM ma, secondo Bernard, altre società potrebbero annunciare presto i loro piani.