Portatile HP Pavilion 15: RAM 8GB, SSD M.2 256GB, GeForce 940MX, Full HD a 663,99 Euro su Amazon (-166 euro)

Spulciando tra le offerte Amazon si trovano spesso delle grandi occasioni per risparmiare. In questo caso vi proponiamo una promozione a tempo su HP Pavilion 15, un computer portatile tradizionale caratterizzato da un buon hardware per svariate mansioni di produttività e GPU dedicata che permette di giocare senza problemi a titoli non troppo complessi, come ad esempio World of Warcraft o League of Legends. Nel computer troviamo anche un SSD da 256GB su slot M.2, il tutto a soli 663,99€ entro la fine della giornata di oggi. L'offerta scade infatti a mezzanotte.

HP Pavilion 15-AU028NL utilizza una CPU Intel Core i5 di sesta generazione supportato da 8GB di memoria SDRAM DDR4-2133 e una performante unità SSD M.2 da 256GB. Il computer portatile fa inoltre uso di uno schermo con diagonale da 15,6" a risoluzione Full HD e retroilluminazione WLED. Completa la lista delle specifiche tecniche una NVIDIA GeForce 940MX con 2GB di RAM DDR3 ad uso esclusivo della GPU. Il modello in offerta è quello in colorazione oro, e viene proposto normalmente a più di 800 Euro sul portale di e-commerce con un risparmio di oltre 160 Euro.

HP dichiara un'autonomia operativa di circa 9 ore garantendo un'intera giornata lavorativa lontano dalle prese di corrente. Integrati nella scocca ci sono anche due altoparlanti compatibili con il sistema HP Audio Boost personalizzati dagli esperti B&O Play per migliorare la resa sonora. Insomma, chi ha bisogno di un computer portatile con display ampio ad elevata risoluzione da utilizzare per impieghi generici di produttività e gaming sporadico può sfruttare la nuova offerta di Amazon. Ma affrettatevi! La promozione scadrà nelle prossime ore, entro la fine della giornata di oggi.