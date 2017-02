Portatile HP Pavilion 15: RAM 16 GB, HDD 1 TB, AMD Radeon R7 M440 a 496,79 Euro su Amazon (-103 euro)

Segnaliamo ai nostri utenti un ottimo prezzo per HP Pavilion 15, un computer portatile tradizionale caratterizzato da un buon hardware per svariate mansioni di produttività. IL sistema può essere impiegato anche per giocare senza problemi a titoli che non richiedono parecchia potenza di calcolo grazie alla GPU dedicata. Nel computer troviamo ben 16 GB di memoria RAM e una GPU dedicata, il tutto a soli 496,79€.

HP Pavilion 15-BA054NL utilizza una CPU AMD A10-9600P, mentre l'hard-disk integrato ha una capacità da 1 TB. Il computer portatile fa inoltre uso di uno schermo con diagonale da 15,6" a risoluzione HD e retroilluminazione WLED. Completa la lista delle specifiche tecniche una GPU AMD Radeon R7 M440 con 2GB di RAM DDR3 ad uso esclusivo della GPU. Il modello in offerta è quello in colorazione argento, e viene proposto normalmente a circa 600 Euro sul portale di e-commerce con un risparmio di oltre 100 Euro.

HP dichiara un'autonomia operativa di circa 9 ore garantendo un'intera giornata lavorativa lontano dalle prese di corrente. Integrati nella scocca ci sono anche due altoparlanti compatibili con il sistema HP Audio Boost personalizzati dagli esperti B&O Play per migliorare la resa sonora. Insomma, chi ha bisogno di un computer portatile con display ampio ad elevata risoluzione da utilizzare per impieghi generici di produttività e gaming sporadico può sfruttare la nuova offerta di Amazon.