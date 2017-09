Portatile HP Omen 17 al 25% di sconto: tre motivi per comprarlo

Se lo sconto del 25% - e si parla di 500 euro! - sul prezzo di listino normalmente praticato non dovesse essere sufficientemente convincente, ecco tre motivi per acquistare il portatile/trasportabile HP Omen 17-w102nl proposto in offerta solo per la giornata odierna a 1499,00 Euro:

1 - Scheda video potente per giocare in Full HD: il portatile HP Omen 17-w102nl integra una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1070, adattissima per giocare senza alcun problema di fluidità e qualità alla risoluzione di 1920x1080 pixel anche con i titoli più recenti, e pronta anche per la Realtà Virtuale.

2 - Comparto storage per tutte le esigenze: su HP Omen 17-w102nl troviamo un comparto storage ibrido, composto cioè da un modulo SSD PCI Express M.2 NVME da 256GB e da un hard disk meccanico tradizionale da 1TB di capacità e 7200rpm. Il modulo SSD offre tutta la reattività utile al sistema operativo e ai programmi, mentre il disco meccanico mette a disposizione tanto spazio per l'archiviazione di dati come fotografie e video.

3 - Monitor IPS FullHD con trattamento antiriflesso: la tecnologia IPS del monitor permette di avere una resa cromatica eccellente e un ottimo rapporto di contrasto. In più la finitura anti-riflesso del display di HP Omen 17-w102nl rende la visione molto confortevole e permette di usare il sistema non solo per scopi videoludici ma anche di produttività multimediale personale.

L'offerta fa parte dell' iniziativa Amazon Gaming Week, grazie alla quale è possibile trovare numerosi prodotti per i videogiocatori, dai monitor ai mouse, dalle cuffie alle tastiere, a prezzi vantaggiosi. Approfittatene!