Portatile HP da 15,6 pollici con Core i5-6200U, 12 GB di RAM e GPU AMD Radeon a soli 539 Euro su Amazon

Fra le offerte odierne più interessanti di Amazon ne troviamo una che riguarda un computer portatile HP, caratterizzato da un grosso quantitativo di RAM e potenza computazionale molto elevata per gli incarichi di tutti i giorni, e non solo. Un sistema che può essere utilizzato anche per qualche sessione di gaming senza troppi fronzoli grazie alla GPU AMD Radeon R7 M440 dedicata con 4GB di RAM. Sotto la scocca troviamo un processore Intel Core i5-6200U, dual-core da 2,5GHz, supportato da 12 GB di RAM e da un hard-disk da 1 TB. Il display vanta una diagonale da 15,6 pollici e una risoluzione massima di 1366x768 pixel, con un prezzo in sconto pari a 539,99 Euro.

Per chi non volesse rinunciare all'unità SSD per lo spazio di archiviazione segnaliamo alcuni modelli di SSD venduti a prezzi più che accettabili. Sotto le 50€ possiamo scegliere un modello SanDisk (SSD Plus) da 120GB, mentre salendo leggermente di prezzo possiamo scegliere una soluzione più raffinata di Samsung con un taglio da 250GB. In totale meno di 700€ per un computer che può reggere tranquillamente per qualche anno soddisfacendo diverse esigenze.