Portatile HP 15 con display da 15,6 pollici, APU AMD e 12 GB di RAM a soli 399 Euro su Amazon

Fino a poche ore fa costava 399 € il modello HP Pavilion 15-BA048NL su Amazon, ma grazie ad un'offerta giornaliera il portale di e-commerce lo propone a sole 399 Euro. Si tratta di un computer portatile caratterizzato da un buon hardware per svariate mansioni di produttività e GPU AMD con 2 GB di RAM dedicata che permette di giocare senza problemi a titoli non troppo complessi, come ad esempio World of Warcraft o League of Legends. Nel computer troviamo anche un HDD da 1 TB da 5400 RPM mentre lato CPU c'è una APU AMD Quad-Core A8-7410 da 2,2 GHz.

HP Pavilion 15-BA048NL integra al primo avvio ben 12 GB di memoria RAM DDR3L-1600, mentre il display offre una diagonale da 15,6" a risoluzione HD. Nello specifico la GPU è una AMD Radeon R5 M430, capace di offrire una buona versatilità spaziando fra la produttività e la multimedialità, e passando dal gaming di basso livello. Insomma, chi ha bisogno di un computer portatile con display ampio da utilizzare per impieghi generici di produttività, multimedialità e gaming sporadico può sfruttare la nuova offerta di Amazon.

Ma affrettatevi! La promozione potrebbe concludersi per esaurimento scorte prima della fine della giornata! Per altre offerte di Amazon vi consigliamo di mettere la nostra pagina dedicata fra i preferiti del vostro browser e consultarla quotidianamente in modo da monitorare tutte le promozioni più vantaggiose del portale di rivendita online!