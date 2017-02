Porsche Design Book One: anteprima in video del 2-in-1 Windows 10

Con il nuovo Book One Porsche Design espande la propria line-up con una nuova tipologia di prodotto, un 2-in-1 con supporto alle gesture (sia per il touchscreen che per il touchpad) ottimizzato per Windows 10 Pro. Fra le funzionalità il browser Edge integrato, Windows Ink sfruttabile con il pennino dedicato, Cortana e la sua modalità tablet. Il display è da 13,3 pollici a risoluzione QHD+ (3200x1800 pixel), mentre sotto la scocca troviamo hardware Intel di settima generazione come il Core i7-7500U e fino a 16GB di memoria RAM. Lo spazio di archiviazione è delegato ad un'unità Intel SSD da 512 GB di RAM, e possiamo sfruttare anche due porte USB Type-C compatibili con standard DisplayPort. Il prezzo? Premium, come tutti i prodotti del brand: per comprarlo in Europa bisogna sborsare 2.795 Euro. Di seguito vi proponiamo la nostra prima prova d'uso con Porsche Design Book One al MWC 2017.