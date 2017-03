Panasonic Toughbook CF-33, 2-in-1 rugged che si può portare ovunque

Caratteristica peculiare della piattaforma Windows 10 è la versatilità dell'offerta dei vari partner commerciali di Microsoft. Sul mercato è possibile trovare diverse tipologie di dispositivi con il sistema operativo di Redmond, che spaziano da desktop arrivando ai notebook passando per 2-in-1 e mini-PC. Una nicchia di mercato spetta anche ai dispositivi "rugged", in cui spiccano da tempo le proposte di Panasonic della famiglia Toughbook per quanto riguarda portatili e 2-in-1.

In occasione del Mobile World Congress la società ha annunciato un nuovo modello di 2-in-1 rugged, ovvero con una resistenza fuori dal comune per quanto riguarda urti, cadute e intromissioni di liquidi. Panasonic Toughbook CF-33, trova la sua collocazione ideale in ambienti ostili nonostante la presenza di una tastiera che si può staccare dal corpo (tablet) vero e proprio dello stesso dispositivo. Sotto la scocca componentistiche piuttosto ricercate.

Come piattaforma hardware troviamo infatti processori Intel Core di settima generazione, webcam da 8 megapixel, modulo 4G LTE opzionale. Il display è da 12 megapixel con risoluzione 2.160x1440 e aspect-ratio di 3:2 e supporta una luminosità massima di 1200nit per essere utilizzato in tutte le condizioni. Il pannello è sensibile al touch, anche con guanti, e supporta il pennino con Windows Ink. Il peso è naturalmente più elevato della norma, ma non di molto.

La parte tablet pesa 1,5 kg, mentre l'intera macchina dotata di tastiera sfiora i 3 kg. Sul versante connettività troviamo porte USB 3.0, HDMI, Ethernet, card reader e jack audio, e non manca un sistema di batterie che possono essere sostituite al volo senza spegnere la macchina. Panasonic Toughbook CF-33 arriverà entro la fine del secondo trimestre del 2017, anche in Italia, ad un prezzo di 3.552 Euro, mentre il solo modulo tablet sarà acquistabile a 2.992 Euro.