Novità da HP nella gamma 2-in-1 con i nuovi Spectre x360

Al CES 2017 di Las Vegas HP ha mostrato alcune nuove declinazioni della propria famiglia di dispositivi Spectre X360, modelli con schermi da 13 e 15,6 pollici di diagonale che come il nome lascia chiaramente intendere appartengono alla famiglia dei 2-in-1 grazie al design con cerniere che sono in grado di ruotare di 360 gradi su se stesse. I nuovi modelli sono ovviamente basati su processori Intel Core della famiglia Kaby Lake, quindi con architettura di ultima generazione.

Quali sono le novità di questi due modelli? Per la declinazione con display da 13 pollici di diagonale HP segnala la possibilità di avere un pannello con risoluzione 4K quale opzione, caratteristica che è invece standard per la versione da 15 pollici di diagonale. Quest'ultimo abbina anche una GPU NVIDIA discreta, modello GeForce GTX 940MX, che permette di ottenere un livello prestazionale superiore con applicazioni 3D rispetto a quanto accessibile con la GPU integrata nel processore Intel Core i7.

[HWUVIDEO="2228"]Nuovi Spectre x360 da HP[/HWUVIDEO]

Nel modello da 15,6 pollici di diagonale HP ha implementato una batteria maggiorata, così da poter assicurare un adeguato livello di autonomia e far fronte al consumo superiore del pannello 4K. L'azienda dichiara in questo caso 12 ore quale massimo, dato che scende a 10 ore per il notebook da 13 pollici con pannello 4K. Significativo evidenziare come il notebook da 13 pollici con schermo Full HD può raggiungere quale massimo un'autonomia di 16 ore. Nel modello di 15,6 pollici l'aumento di dimensione della batteria ha portato ad uno spessore superiore, passato dai precedenti 15,9 agli attuali 17,8 millimetri.

Cambia infine anche il colore, che per entrambi i modelli è disponibile nell'opzione di una finitura grigio scura molto elegante quale alternativa al più tradizionale grigio chiaro. Vedremo in commercio questi nuovi modelli a partire dalla fine del mese di febbraio, con prezzi attesi oltre la soglia di 1.200€ IVA inclusa.