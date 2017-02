Nel 2017 di Acer notebook sottili e per i videogiocatori

Il mercato dei PC è da tempo alle prese con una contrazione delle vendite che è stata costante nel corso degli ultimi anni, per quanto con un tasso dall'incidenza sempre inferiore compreso il 2016 da poco concluso. Vi sono però alcune nicchie in questo settore che rappresentano una eccezione, come le soluzioni notebook più sottili e quelle per i videogiocatori.

Non sorprende quindi scoprire come questi due siano i target di Acer per il 2017, come riportato da Digitimes a questo indirizzo. L'azienda taiwanese presenterà nuovi modelli nel corso del primo trimestre del 2017, stando a quanto anticipato dal proprio presidente delle operations in Taiwan Dave Lin.

Per i notebook più sottili abbiamo avuto occasione di vedere all'opera vari modelli Acer presentati in occasione del CES di Las Vegas, nel corso del mese di gennaio. L'azienda sta proponendo sul mercato soluzioni che abbinano dimensioni contenute ad un design molto curato, posizionandosi in un segmento di prezzo che non è di certo quello di costo più basso e in questo modo cercando di ottenere margini più elevati nel complesso.

Non mancano soluzioni delle famiglie Predator e Nitro per videogiocatori, modelli con differenti varianti in termini di diagonale del display e caratteristiche tecniche che possano in questo modo andare a offrire una opzione di acquisto ad un ampio numero di consumatori che ricercano soluzioni per il gaming in mobilità.

Nel corso del 2016 l'azienda è stata capace di capitalizzare l'interesse verso notebook sottili e da gaming, registrando un positivo impatto sulle vendite: +10% per i primi e ben +30% per i secondi. Il mercato dei notebook sottili ha visto a livello globale il peso delle soluzioni 2-in-1 diventare progressivamente sempre più importante. Per il settore dei notebook gaming l'offerta di componenti CPU e GPU mobile in grado di rivaleggiare con le proposte desktop ha spinto molti appassionati verso questo tipo di proposte, in grado di assicurare elevata giocabilità in ogni ambiente.