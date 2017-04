Molte novità Thomson in arrivo in Italia, dai TV ai 2-in-1

La storia del marchio Thomson affonda le sue radici nella fine del 1800 e nella seconda metà del '900 si lega a doppio filo al mondo dei televisori, allora basati sulla tecnologia del tubo catodico: oggi il marchio spazia su diversi fronti dell'elettronica di consumo, tra cui ancora quello dei televisori, dove il marchio è in licenza a TCL, imponente produttore cinese di TV, salito negli ultimi tempi al terzo gradino della classifica mondiale.

In questi giorni il marchio francese sta mettendo in mostra, presso uno showroom allestito a Milano, tutta la sua offerta e ci sono novità interessanti per il mercato italiano. Nel settore TV troviamo la nuova serie C64, declinata nei formati da 43 a 65 pollici, caratterizzata da risoluzione 4K, tecnologia HDR e supporto Dolby Digital Plus.

La presenza di Thomson è molto forte nel settore dell'accessoristica dedicata alle TV: uno dei prodotti più interessanti e curiosi in questo ambito è certamente il telecomando universale 4 in 1 ROC3506. Sembra una tastiera, ma è a tutti gli effetti un vero telecomando con tecnologia a infrarossi. Questo remote control può replicare tutti i comandi di un normale telecomando, comprese le funzionalità avanzate, e può anche essere utilizzato come tastiera grazie al supporto alla connessione a 2,4GHz. TV, set-top-box, ricevitore satellitare, Hi-Fi, Apple TV, sono tutti apparecchi che possono essere controllati tramite questo particolare 'telecomandone', che integra anche un touchpad.

La presentazione in showroom è stata propizia per Thomson per presentare alcuni dei prodotti che presto dovrebbero arrivare anche sul mercato italiano: portatili ultraslim e 2-in-1. L'offerta dovrebbe essere varia e comprende anche un 2-in-1 dual boot Windows/Android e un apparecchio dotato di supporto all'utilizzo del pennino, come per Surface di Microsoft. Le piattaforme saranno tutte Intel principalmente Atom, ma non mancheranno prodotti Celeron e i3/i5. Interessante il convertibile in via di sviluppo, che dovrebbe arrivare sul mercato in un paio di mesi.