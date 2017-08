Microsoft Surface Plus: ecco il nuovo programma che permette di ''cambiare'' Surface ogni 18 mesi

Un programma che permette agli utenti di acquistare un Surface e di poterlo poi cambiare dopo 18 mesi con la versione aggiornata. Si chiama Surface Plus e per il momento è un servizio che Microsoft ha dedicato agli utenti americani ma che in futuro potrebbe arrivare anche nel nostro paese. In questo caso la novità sta nel poter rimanere sempre e comunque al passo con le novità che in futuro l'azienda di Redmond introdurrà per quanto riguarda la famiglia dei Surface riuscendo a riacquistare senza dover sborsare l'intera quota di acquisto del prodotto nuovo.

Come funziona Surface Plus? Il programma è una sorta di contratto della durata di 24 mesi senza interessi. In questo modo gli utenti avranno la possibilità di aggiornare il proprio prodotto dopo 18 mesi dall'inizio del contratto restituendo chiaramente il "vecchio" Surface e ottenendone uno di nuova generazione. Chiaramente l'accettazione da parte di Microsoft del prodotto usato sono quelle di Surface in ottime condizioni di utilizzo e dunque senza parti mancanti o danneggiate. Un servizio decisamente interessante che permette agli utenti fedeli al marchio di poter ottenere con un costo decisamente inferiore rispetto un prodotto sempre al passo con i tempi.

Interessante anche il programma specifico per i professionisti che permetterà di ottenere oltre ai classici prodotti Surface anche un Surface Hub da 55 pollici per l'azienda. In questo caso il programma include una diversa durata del contratto che potrà essere eseguito a 18, 24 e 30 mesi con la differenza che il cambio dei Surface potrà avvenire già a 12 mesi o a 18 mesi rispettivamente per una durata di 24 o 30 mesi.

Da non sottovalutare come il programma di Surface Plus permetta agli utenti di ottenere un servizio di assistenza dedicata che potrà essere sfruttato all'interno dei vari Microsoft Store con un anno di assistenza e supporto per il proprio prodotto Surface. Come detto al momento il programma è stato reso disponibile solo per il mercato americano ma non è detto che tutto questo possa arrivare anche in Italia permettendo anche agli utenti del nostro paese di rinnovare i propri Surface ogni 18 mesi.