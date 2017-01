LG Gram 14, notebook con fino a 23,6 ore di autonomia dichiarata

Con caratteristiche di dimensioni e peso identiche a quelle del modello dello scorso anno, LG Gram 14 è stato presentato al CES 2017 di Las Vegas sottolineando le straordinarie doti in fatto di autonomia operativa. Stando ai test effettuati internamente dalla compagnia il nuovo notebook ultra-sottile dei coreani dovrebbe sfiorare le 24 ore, pari ad un'intera giornata o a ben tre giornate lavorative senza sosta. Il tutto pesando meno di 1 kg.

Un annuncio coraggioso, quello di LG per il nuovo Gram 14, soprattutto se consideriamo i problemi di autonomia dello scorso modello sottolineati da varie recensioni di eminenti testate internazionali. I dati proclamati dai coreani per l'ultra-book sono oltre il doppio rispetto a quanto garantito da altri PC Windows della stessa categoria: esattamente 23,6 ore con MobileMark 2007, mentre con il più recente MobileMark 2014 Gram 14 ha resistito per 17 ore, risultato comunque ragguardevole.

LG sostiene di essere riuscita nell'impresa di aumentare l'autonomia grazie ad un nuovo chassis interamente in metallo costruito in lega di magnesio che può accomodare una batteria da 60Wh, il 73% in più rispetto al modello che sostituisce nella line-up. Anche una nuova tecnologia utilizzata per il display ha contribuito a diminuire il peso di LG Gram 14, che consente di mantenere risoluzione e luminosità andando ad impattare molto meno nel valore misurato dalla bilancia.

LG Gram 14 e le controparti da 13 e 15 pollici integrano processori Intel Kaby Lake di ultima generazione in abbinamento a un massimo di 16 GB di RAM. I display LCD IPS supportano tutti la risoluzione Full HD (quindi 1920x1080 pixel) e dispongono di sensibilità al tocco. I portatili adottano GPU integrate Intel HD Graphics 620 e non mancano uno slot microSD (non SD tradizionale) e porte di ricarica USB in formato Type-C.

Al momento in cui scriviamo LG non ha ancora ufficializzato disponibilità e prezzi fuori dai confini della Corea del Sud.