Lenovo Yoga Miix 720 dal vivo al CES di Las Vegas

Un 2-in-1 in salsa Surface, con specifiche tecniche da vero top di gamma: parliamo del nuovo Lenovo Yoga Miix 720, un modello della famiglia dei 2-in-1 che sfoggia una doppia anima da tablet di alta qualità e di portatile professionale con tastiera fisica retroilluminata, display ad alta risoluzione ed elevati quantitativi di memoria di sistema.

Lenovo offre questo prodotto ad un pubblico di consumatori molto esigenti, oltre che ai professionisti, forte di una espandibilità interna di riferimento: memoria che può raggiungere i 16 Gbytes di capacità complessiva e storage via SSD per un massimo di 1 Terabyte di dati. La batteria da 41 Wh assicura un dato di autonomia dichiarato sino a 8 ore nelle migliori condizioni, mentre la tastiera integrata nella cover offre all'uso la proverbiale qualità tipica delle proposte Lenovo della famiglia ThinkPad.

Completa la dotazione un processore Intel Core di settima generazione, basato su architettura Kaby Lake; il peso della sola componente tablet è limitato a 780 grammi, che salgono sino a 1,1 Kg abbinando la cover con tastiera. Lo schermo da 12 pollici di diagonale ha risoluzione QHD+, pari a 2.880x1.920 pixel: il rapporto 3:2 tra i lati offre i migliori risultati in termini di produttività personale. In sintesi un prodotto che richiama le caratteristiche tipiche dei 2-in-1 Microsoft della famiglia Surface Pro, senza però far venir meno quelle caratteristiche di costruzione e design che sono tipiche dell'offerta di Lenovo.