Lenovo ThinkPad X1 Yoga e Carbon dal vivo al CES

La famiglia ThinkPad di Lenovo si arricchisce al CES 2017 con le soluzioni Yoga e Carbon: la prima è caratterizzata dal design con cerniera a 360° e porta in dote pennino attivo e display OLED, la seconda, grazie alla costruzione in carbonio punta tutto su resistenza e ingombri ridotti

ThinkPad X1 Yoga punta sul design caratterizzato dalle cerniere dello schermo che ruotano di 360 gradi, assicurando massima libertà nel ruotare lo schermo sotto la tastiera così da trasformare il notebook in tablet e viceversa in pochi secondi.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon abbandona le caratteristiche da 2-in-1 del modello Yoga offrendo un design che è quello classico dei notebook business, rinforzato grazie allo chassis in fibra di carbonio ma non per questo poco sottile. In questa nuova declinazione ThinkPad X1 Carbon offre uno schermo dalla diagonale di 14 pollici con un ingombro che è quello tipico dei notebook da 13 pollici: le cornici più sottili della media sono responsabili di questo, grazie proprio alla struttura in carbonio.