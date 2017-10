Lenovo ThinkPad Anniversary Edition 25, il notebook per festeggiare 25 anni di ThinkPad

25 anni fa nasceva uno dei marchi che ha conosciuto più fortuna nel mondo della tecnologia: IBM ThinkPad. Il 5 ottobre 1992 veniva lanciato ufficialmente il ThinkPad 700C, capostipite di una lunga serie di dispositivi che sopravvive tutt'oggi - un fatto che poche linee di prodotto possono vantare.

Con oltre 130 milioni di unità vendute nell'arco di 25 anni, il marchio ThinkPad si è ricavato una menzione nella storia dell'elettronica di consumo. I ThinkPad sono stati e restano un'icona dell'informatica, soprattutto grazie al loro design peculiare.

Lenovo ha annunciato che festeggerà la ricorrenza con un ThinkPad in edizione limitata: il ThinkPad Anniversary Edition 25, già ampiamente svelato nel corso delle passate settimane da indiscrezioni e fughe di notizie. Il portatile, presentato a Yokohama nella giornata odierna, è una riproposizione di alcune delle caratteristiche tipiche del primo ThinkPad in una veste più moderna e dotata di hardware aggiornato.

All'interno del portatile sono infatti posti un processore Intel Core i7-7500U e una scheda grafica NVIDIA GeForce 940MX, assieme a uno schermo da 14 pollici sensibile al tocco con risoluzione Full-HD (1920 x 1080 pixel). Fa il suo ritorno la caratteristica tastiera a sette righe, così come ricompaiono il logo ThinkPad colorato nell'angolo destro del poggiapolsi, il tasto "invio" colorato e il TrackPoint.

Il portatile, che è disponibile già da oggi, è in vendita in quantità limitate in alcuni Paesi. Nel comunicato destinato al mercato italiano, Lenovo afferma solo che sarà "utilizzato per attività promozionali con clienti e partner anche in Italia" - questo perché il Lenovo ThinkPad Anniversary Edition 25 non sarà disponibile in Italia.

Tra i Paesi dove sarà distribuito dovrebbero essere presenti Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Spagna e alcuni mercati dell'America Latina. Il prezzo a cui sarà venduto nel mercato statunitense è di 1899$, ma acquistarlo risulterà comunque ardua impresa per via della modalità di acquisto (riservato a clienti e partner Lenovo e tramite una sorta di concorso). Per gli appassionati italiani dunque sarà molto difficile entrare in possesso di uno di questi dispositivi.