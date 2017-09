Lenovo presenta Yoga 920, convertibile performante e molto elegante

Lenovo è un nome di prima grandezza nel panorama dei PC portatili comunemente intesi, esistendo infatti molte varianti al tradizionale notebook classico. Una delle interpretazioni più riuscite è sicuramente quella dei cosiddetti convertibili, che possono assumere la "forma" classica ma al contempo operare anche come tablet (e tutte le configurazioni intermedie), poiché lo schermo può ruotare completamente al di sotto del corpo del PC.

Lo schermo di questi dispositivi è sempre touchscreeen, ovviamente, facendoli ricadere automaticamente in quelli che vengono definiti 2 in 1, di cui esistono versioni economiche fino ad arrivare alla fascia alta. E' proprio in quest'ultima che si colloca il nuovo Yoga 920 di Lenovo, realizzato con finiture di pregio e componentistica interna di primo livello. Vi proponiamo una galleria fotografica molto ricca, dove si nota la cura costruttiva e le colorazioni platimum, bronzo e rame disponibili.

Yoga 920 Vibes Lenovo Yoga 920 Galactic Empire Lenovo Yoga 920 Rebel Alliance

Arriviamo quindi alla componentistica interna: come molti prodotti presentati all'IFA fanno il proprio esordio i processori Intel di ottava generazione, fino ai modelli Core i7, che saranno abbinati a un quantitativo di RAM DDR4 da 8GB, 12GB oppure 16GB. Interessante anche la sottosezione storage, con opzioni esclusivamente SSD da 256GB, 512TB e 1TB.

Il peso è davvero contenuto, circa 1,37Kg, mentre è davvero gradevole la cornice sottile che circonda il monitor. Già, il monitor: Lenovo offre due opzioni con diagonale da 13,9 pollici, entrambi IPS Touchscreen, differenziati per la risoluzione. Si può acquistare infatti un Lenovo Yoga 920 con risoluzione 1920x1080 pixel oppure 3840x2160 pixel (4K), mentre di rilievo è anche il resto della dotazione in fatto di porte e componentistica opzionale.

Oltre agli scontati Bluetooth e Wi-Fi a/c troviamo 2 porte USB Type-C compatibili Thunderbolt, DsplayPort e USB 3.0 e Power Delivery e una USB 3.0 tradizionale, oltre al jack audio. Non manca il lettore di impronte digitali, la retroilluminazione della tastiera, sistema audio JBL e, in opzione, Lenovo Active Pen 2. Il sistema è pronto anche per essere interfacciato con il sistema Mixed Reality Headset, sia di Lenovo che di altri produttori aderenti agli standard Microsoft. I prezzi non si conoscono ancora, ma sicuramente siamo di fronte a un ottimo prodotto di fascia alta. Staremo a vedere. Per chi vuole ancora di più esistono tre serie speciali di cui cambia solo l'estetica: Yoga 920 Vibes, caratterizzato da colori che Lenovo definisce vibranti, Star Wars Special Edition Yoga 920 Rebel Alliance e Star Wars Special Edition Yoga 920 Galactic Empire, tutti presenti nella galleria che trovate in questa pagina.