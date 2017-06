Lenovo parla di un concept notebook con display pieghevole

E' affascinante scoprire cosa bolle nella pentola di alcune aziende che trattano tecnologia, poiché spesso si tratta di prototipi decisamente innovativi almeno a livello di concetto. Che poi questi si traducano o meno in qualcosa di concreto è tutta un'altra faccenda, ma l'interesse resta comunque.

Il caso più recente riguarda un notebook davvero particolare mostrato in una slide da Lenovo, in occasione di una conferenza tenutasi a New York in questi giorni. Si tratta di un rendering, ovviamente, ma il concetto di base è davvero intrigante. Si nota la presenza di una tastiera con tanto di trackpoint tipico delle soluzioni ThinkPad, così come il display flessibile che costituisce sicuramente il fulcro dell'interesse.

Soluzioni di questo tipo sono già state mostrate anche da altri, senza che finora si sia arrivati qualcosa anche di lontanamente simile sul mercato. La tecnologia però fa progressi e non è escluso di poter vedere qualcosa di simile già a partire dal 2019. L'estrema sottigliezza fa pensare a componentistica non certo potente (tutto è raffreddato passivamente), ma sicuramente più che sufficiente per soddisfare una buona parte delle esigenze di chi si siede davanti a un PC. Probabilmente molto contenuto sarà anche il peso, sempre che tutto si possa tradurre un giorno in qualcosa di concreto.

Essendo un prototipo futurista, Lenovo si sbilancia anche nella modalità di interazione: oltre alla normale tastiera, questo fantomatico notebook potrà contare su controlli vocali avanzati e input attraverso penna, ma probabilmente anche con qualsiasi oggetto che stia comodamente in mano (si spiegherebbe la normale matita ritratta nell'immagine).

Sogno? Realtà? Per ora sicuramente un semplice prototipo concettuale, ma è sempre interessante capire quali potranno essere i futuri possibili della tecnologia, molti dei quali destinati a scontrarsi contro la cruda realtà dei limiti tecnologici o della fattibilità in rapporto al costo.