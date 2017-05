Lenovo Ideapad 700: gran portatile da lavoro con display IPS da 17 pollici a sole 1.049 Euro su Amazon

Lenovo Ideapad 700-17ISK contiene tutti gli ingredienti per diventare il miglior compagno di ogni professionista, e non solo. Si caratterizza per un enorme display LCD IPS da 17 pollici, hardware potente e un form factor tutto sommato non troppo ingombrante. Con uno spessore di 2,5 cm e un peso di 2,7 kg non è di certo un ultrabook, tuttavia all'interno della categoria delle workstation professionali si difende piuttosto bene in fatto di dimensioni. Del resto nemmeno sotto la scocca è un ultrabook ma vanta componenti di fascia alta: la CPU è un Intel Core i7-6700HQ con 16GB di RAM DDR4, due unità per l'archiviazione (fra cui un SSD da 256 GB e un HDD da 1 TB) e una GPU dedicata NVIDIA GeForce GTX950M. Tutto questo viene proposto al prezzo di 1.049 Euro su Amazon a fronte di un listino da 1.299 Euro. Un'opportunità a nostro avviso da non perdere per chi cerca un sistema da lavoro senza compromessi.

Per altre offerte di Amazon vi consigliamo di mettere la nostra pagina dedicata fra i preferiti del vostro browser e consultarla quotidianamente in modo da monitorare tutte le promozioni più vantaggiose del portale di rivendita online!