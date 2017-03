Le novità Microsoft per i prodotti Surface forse non così a breve

Niente novità hardware di rilievo da parte di Microsoft in quello che è il proprio abituale evento Spring Hardware launch previsto per le prossime settimane? Mary Jo Foleysembra suggerire proprio questo, delineando uno scenario per il quale Microsoft non presenterà in questa occasione le nuove proposte delle proprie famiglie di dispositivi Surface Book e Surface Pro.



Microsoft Surface Book

Le informazioni disponibili al momento lasciano intendere che Microsoft possa non presentare Surface Book 2 in primavera, a sostituire la versione originale presentata a ottobre 2015 e aggiornata nell'autunno 2016 con una nuova e più potente base con GPU discreta integrata all'interno.

Pare invece molto difficile che Microsoft non possa utilizzare questo evento per introdurre la prossima generazione di modelli Surface Pro. Negli ultimi mesi l'azienda ha infatti reso disponibili varie offerte per alcuni modelli di 2-in-1 Surface Pro 4, rendendo questa proposta molto interessante dal punto di vista economico. Una mossa commerciale di questo tipo in genere precede il debutto di una nuova famiglia di prodotti, così da liberare le scorte di magazzino e preparare il mercato per le novità.



Microsoft Surface Pro 4

Resta a questo punto da capire cosa Microsoft possa presentare quale novità hardware nel proprio evento atteso per la primavera, accanto ovviamente al rilascio del nuovo aggiornamento del sistema operativo Windows 10 indicato con il nome di Creators Update. Scopriremo sicuramente qualcosa di più nel corso del mese di aprile, periodo nel quale è previsto il rilascio ufficiale del nuovo aggiornamento dell'OS Microsoft.

I segnali di mercato sono molto chiari: a nostro avviso Microsoft presenterà a breve la quinta generazione di piattaforma Surface Pro ma resta ancora da vedere con quali novità, a partire dal design esterno, rispetto a Surface Pro 3 e Surface Pro 4. Per Surface Book ci sarà presumibilmente da aspettare ancora, auspicando che con la seconda generazione Microsoft scelga di aprire le vendite anche al mercato italiano.