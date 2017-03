La seconda generazione di Surface Book più accessibile e presto al debutto?

Tra i prodotti della famiglia Surface che Microsoft ha reso disponibili nel corso degli ultimi anni merita un discorso specifico Surface Book, il 2-in-1 dell'azienda americana annunciato sul mercato oltre 1 anno fa e inizialmente posto in vendita solo in alcune nazioni. Con questa soluzione Microsoft punta a offrire lo strumento di lavoro portatile definitivo, in grado di abbinare la flessibilità tipica delle proposte 2-in-1 abbinandovi la potenza addizionale di una GPU discreta integrata all'interno della base.

Si attende però al debutto la seconda generazione di piattaforma Surface Book, con la quale Microsoft possa in qualche misura estendere la base degli utenti. Per far questo l'unica strada da percorrere, vista la qualità e le caratteristiche tecniche alla base di un po' tutti i prodotti della famiglia Surface, sembra essere quella di andare incontro agli utenti proponendo soluzioni premium come posizionamento di mercato ma dal prezzo medio inferiore a quello delle prime proposte Surface Book.

Per ottenere questo risultato la strada sembra essere quella, stando alle informazioni anticipate dal sito Digitimes, di rimuovere la principale caratteristica tecnica delle soluzioni Surface Book. Parliamo dello schermo che può venir scollegato dalla base con tastiera, e che a questa è collegato da un meccanismo a cerniera che Microsoft identifica come "dynamic fulcrum hinge".

Il design molto particolare di Surface Book ha ovviamente una forte incidenza sul suo costo di produzione e di vendita, ma rappresenta l'elemento tecnico più distintivo di questa famiglia di prodotti. Microsoft potrebbe rinunciare ad una meccanica così complessa come questa, favorendo invece un design più semplice in grado di meglio bilanciare il costo complessivo. Tendiamo a credere che in ogni caso l'azienda manterrà un approccio di tipo 2-in-1, affiancando una solida tastiera meccanica nella base alla possibilità di scollegare del tutto lo schermo così da trasformare il prodotto in un tablet.

Secondo la fonte un design semplificato per Surface Book permetterebbe a Microsoft di proporre questo modello sul mercato ad un prezzo attorno ai 1.000 dollari per la versione base, una cifra inferiore di almeno 300 dollari rispetto all'attuale listino ufficiale. Una decisione di questo tipo potrebbe quindi rendere più facilmente accessibile la famiglia di soluzioni Surface Book, ma con il prezzo di una maggiore pressione concorrenziale nei confronti dei vari produttori di PC presenti sul mercato che dovrebbero operare sia come partner Microsoft nell'ecosistema Windows 10 sia come concorrenti diretti nel mondo delle proposte PC mobile.

Quando vedremo Surface Book 2 al debutto Le indiscrezioni parlano di fine marzo o aprile, auspicando che per questa nuova famiglia di prodotti Microsoft possa partire da subito con una distribuzione commerciale più capillare che includa anche il nostro mercato.